SV Wacker Burghausen siegt dank Bachschmid-Doppelpack

Nächster Auswärts-Dreier für den SV Wacker Burghausen. In der Flutlichtpartie am Freitagabend setzte sich die Elf von Lars Bender mit 2:0 bei der Spielvereinigung Bayreuth durch. Die Anzeigetafel zeigte erst die 13. Minute, als Felix Bachschmid seine Elf in Führung brachte. Danach passierten bis zur Halbzeit keine weiteren Tore. Nach dem Seitenwechsel legte Wacker aber nach. Erneut war es Bachschmid, der quasi mit dem Wiederanpfiff (46.) die Führung ausbaute.

Bayreuth hatte keine Antwort parat und musste sich trotz der folgenden 45 Minuten torlos geschlagen geben. Der SV klettert durch den Sieg auf den 4. Tabellenplatz.

SpVgg Bayreuth – SV Wacker Burghausen 0:2

SpVgg Bayreuth: Lino Kasten, Tobias Weber, Edwin Schwarz, Dennis Lippert (53. Leon Bucher), Alexander Seidel, Julian Bell (77. Deniz Koc), Luis Klein (71. Marco Stefandl), Tino Lennerth (35. Patrick Scheder), Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Jakub Mintál (53. Levi Kraus) - Trainer: Lukas Kling

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (64. Lukas Walchhütter), Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Alexander Gordok (88. Mateo Zetic), Noah Shawn Agbaje (64. Artur Andreichyk), Filip Ilic (95. Alexander Sorge), Moritz Bangerter, Noa-Gabriel Simic (77. Denis Ade) - Trainer: Lars Bender

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 921

Tore: 0:1 Felix Bachschmid (13.), 0:2 Felix Bachschmid (46.)