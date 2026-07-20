SV Wachtberg II: Personeller Umbruch als Chance B-Ligist startet mit einem neuen Trainerteam in die neue Saison von PM · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

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Mit frischem Wind startet die zweite Mannschaft des SV Wachtberg in die neue Saison. Mit Timo Paffen als Trainer und Fabian Wünn als Co-Trainer übernimmt ein neues Trainerteam die Verantwortung. In den vergangenen Wochen wurde intensiv daran gearbeitet, den Kader neu aufzustellen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

„Wir wollten der Mannschaft ein neues Gesicht geben“, erklärt Trainer Timo Paffen. Insgesamt konnten 19 Neuzugänge integriert werden, wodurch das Team nicht nur quantitativ verstärkt, sondern auch deutlich verjüngt wurde. Ziel ist es, eine hungrige, entwicklungsfähige Mannschaft zu formen, die sich durch Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und eine klare Spielidee auszeichnet. Paffen: „Wichtig, dass die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt“ Sportlich setzt das Trainerduo auf einen modernen und mutigen Fußball. Attraktiver Offensivfußball, hohes Pressing, viel Ballbesitz und eine aktive Spielweise sollen das Gesicht der Mannschaft prägen. Dabei steht nicht nur der kurzfristige Erfolg im Fokus, sondern vor allem die kontinuierliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers und des gesamten Teams.

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„Uns ist wichtig, dass die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt, Verantwortung übernimmt und mit Leidenschaft Fußball spielt. Die Neuzugänge bringen viel Qualität, Ehrgeiz und Lernbereitschaft mit. Jetzt geht es darum, diese Stärken zu bündeln und Schritt für Schritt ein funktionierendes Team zu entwickeln“, so Paffen.