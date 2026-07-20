SV Wachtberg II: Personeller Umbruch als Chance

Mit frischem Wind startet die zweite Mannschaft des SV Wachtberg in die neue Saison. Mit Timo Paffen als Trainer und Fabian Wünn als Co-Trainer übernimmt ein neues Trainerteam die Verantwortung. In den vergangenen Wochen wurde intensiv daran gearbeitet, den Kader neu aufzustellen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.
„Wir wollten der Mannschaft ein neues Gesicht geben“, erklärt Trainer Timo Paffen. Insgesamt konnten 19 Neuzugänge integriert werden, wodurch das Team nicht nur quantitativ verstärkt, sondern auch deutlich verjüngt wurde. Ziel ist es, eine hungrige, entwicklungsfähige Mannschaft zu formen, die sich durch Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und eine klare Spielidee auszeichnet.
Sportlich setzt das Trainerduo auf einen modernen und mutigen Fußball. Attraktiver Offensivfußball, hohes Pressing, viel Ballbesitz und eine aktive Spielweise sollen das Gesicht der Mannschaft prägen. Dabei steht nicht nur der kurzfristige Erfolg im Fokus, sondern vor allem die kontinuierliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers und des gesamten Teams.
„Uns ist wichtig, dass die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt, Verantwortung übernimmt und mit Leidenschaft Fußball spielt. Die Neuzugänge bringen viel Qualität, Ehrgeiz und Lernbereitschaft mit. Jetzt geht es darum, diese Stärken zu bündeln und Schritt für Schritt ein funktionierendes Team zu entwickeln“, so Paffen.
Auch das Wachtberg Urgestein Co-Trainer Fabian Wünn bringt sich von Beginn an intensiv ein und unterstützt sowohl auf als auch neben dem Platz dabei, die Mannschaft weiterzuentwickeln und die neue Spielidee zu verinnerlichen.
Mit dem großen personellen Umbruch, einer klaren sportlichen Ausrichtung und viel Aufbruchsstimmung blickt der SV Wachtberg II optimistisch auf die kommende Saison. Das Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg nachhaltig erfolgreich zu gestalten, attraktiven Fußball zu zeigen und eine Mannschaft zu entwickeln, die Woche für Woche mit Leidenschaft und Überzeugung auftritt.