Patric Engels wird Cheftrainer beim SVB. – Foto: SV Wachtberg

SV Wachtberg geht mit neuem Chefcoach in die A-Liga Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wird der vormalige Sportdirektor und ehemalige Spieler Patric Engels die Zügel übernehmen. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 2 SV Wachtberg Patric Engels

Der SV Wachtberg musste in den vergangenen Jahren eine waschechte Achterbahnfahrt in Sachen Ligazugehörigkeit über sich ergehen lassen. Fünf Ab- und vier Aufstiege stehen seit der Jahrtausendwende in der Vereinsvita. So erfolgte schon zwischen 2010 und 2015 der Absturz von der Mittelrhein- in die A-Liga. Und nun wurde der SVB erneut nach unten durchgereicht – und das trotz der Bezirksliga-Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr.

Engels als "genau richtiger Mann" für den Neustart" Frischer Wind auf dem Platz und in den Führungspositionen ist in solchen Situationen meist die einzig logische Folge. In Wachtberg versucht man es zum Neustart in der Kreisliga A Bonn mit einem altbekannten Gesicht in neuer Funktion: Patric Engels wechselt nach zwei Jahren als Sportdirektor in die Funktion des Übungsleiters, für den 52-Jährigen ist es die erste Trainerstation.

Schon in den finalen drei Partien der abgelaufenen Saison stand Engels als Interimstrainer am Seitenrand und soll diese Rolle nun auch dauerhaft übernehmen: "Trotz des bitteren Abstiegs waren die Rückmeldungen aus der Mannschaft durchweg positiv – ein klares Zeichen dafür, wie sehr Pat das Team erreicht und bewegt hat", heißt es in der Meldung des Vereins in den sozialen Medien. "Der Abstieg ist eine Realität, die wir als Verein gemeinsam tragen – nicht das Ergebnis der Arbeit eines Einzelnen. Vielmehr sehen wir in Pat Engels genau den richtigen Mann, um den SV Wachtberg mit frischer Energie und einem klaren Plan wieder zurück in die Bezirksliga zu führen." Nun muss Engels mit dem SVB erneut unter Beweis stellen, dass man sich von sportlichen Rückschlägen schnell wieder erholen kann. Vielleicht dürfen sich Unterstützer und Verantwortliche der Wachtberger von der beinahe permanenten sportlichen Berg- und Talfahrt zukünftig erholen.