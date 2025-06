SV VyMa hat einen neuen Vorsitzenden

In der Jugendabteilung, die auch den Jugendfußball umfasst, sind 117 Kinder und Jugendliche aktiv. Hier wurde die E1-Jugend sogar ungeschlagener Staffelsieger. Und bei den kleinen Kickern gibt es auch reichlich Nachwuchs, insbesondere im Bereich der F- und der E-Jugend. Leider gescheitert ist der Versuch, Basketball und Tischtennis wieder im Verein für die Jugend zu etablieren. „Da dominiert einfach der Fußball“, so Decker.

Es gibt gute Nachrichten

Neben ärgerlichen Vandalismus-Fällen, einem defekten Rasenmäher, dessen Reparatur einen höheren vierstelligen Betrag verschlang, sowie einem Einbruch in die Vereinsräume, gab es aus dem operativen Bereich aber auch gute Nachrichten. So erinnerte Decker an die Fertigstellung des Bewegungsparks in Marienbaum und avisierte auch die Inbetriebnahme des Kleinspielfelds. „Das soll Ende Juni fertiggestellt sein, ein genaues Datum gibt es noch nicht.“ Die Versammlung stimmte jedenfalls dafür, dass die Eröffnung des neuen kleinen Platzes mit einem kleinen Event gefeiert wird, das Köster mit einem kleinen Team schon einmal planen will.

Eine Idee, die auch den Plänen des neuen Vorsitzenden Alexander Breloh bestens ins Konzept passt. Bei drei Enthaltungen wurde er einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden des SV Vyma gewählt. „Ich spiele seit der Bambini für den Verein“, betonte er seine Verbundenheit und gab gleich ein Ziel aus. „Ich werde versuchen, dass wir den Verein noch ein bisschen besser machen.“ Dazu gehört für seinen Geschmack definitiv auch eine bessere Kommunikation in jeder Richtung. Zum einen will er wieder eine bessere Außendarstellung hinbekommen, aber er „möchte auch eine direktere Kommunikation zu und mit den Mitgliedern hinbekommen, damit die schnell und aktuell erreicht werden“, so Breloh, denn „ein Verein lebe davon, dass alle mitmachen“.

Bereits im Winter hatte er sich mit Nils Brenner, seinem besten Freund und Mannschaftskollegen im C-Liga-Team, darüber verständigt, dass sie mehr Verantwortung im Verein übernehmen könnten. Nun sind Brenner Fußball-Abteilungsleiter und Breloh Vorsitzender. „Wir wollen den Charakter eines Dorfvereins aufrechterhalten“, so Breloh. „Ein Verein, wo jeder mithilft, wo man zusammenhält. Diesen Spirit wollen wir vorleben.“