SV Vrasselt zurück in der Erfolgsspur

Nach der überraschenden Niederlage gegen TV Voerde zeigte sich der SV Emmerich-Vrasselt am vergangenen Sonntag gut erholt und gewann sein Heimspiel gegen den SV Bislich deutlich mit 5:2.

Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Benjamin Jesche traf doppelt in der 6. und 9. Minute, ehe Sören Gaeb in der 21. Minute auf 3:0 erhöhte. Zwar brachte Leon Rassmann die Bislicher kurz darauf mit dem Anschlusstreffer (23.) zurück ins Spiel, und Dawid Marciszyn verkürzte in der 36. Minute sogar auf 3:2, doch am Ende reichte es für die Gäste nicht. Im zweiten Durchgang machte erneut Jesche mit seinem dritten Treffer (75.) alles klar, bevor Jan Kurt Giesbers kurz vor Schluss (86.) den 5:2-Endstand markierte.

Für den SV Bislich war es nach dem starken 4:3-Sieg gegen das Spitzenteam von Rheingold Emmerich eine bittere Niederlage. Trotz engagierter Leistung musste sich die Elf diesmal einem gut aufgelegten Gegner geschlagen geben.

Hausherren Trainer Driever zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben eine gute Reaktion auf die Niederlage in Voerde gezeigt. Die Jungs haben den Plan umgesetzt, waren griffig in den Zweikämpfen und effektiv vor dem Tor. Es freut mich, dass wir den Anschluss nach oben wahren konnten.“

Mit diesem Sieg steht der SV Vrasselt nun mit 21 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz, während der SV Bislich mit 12 Punkten auf Rang 14 verharrt.