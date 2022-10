Vrasselt ist im Einsatz. – Foto: Horst Zellmann

SV Vrasselt muss siegen, Spitzenspiel bei Viktoria Goch II BV Sturm Wissel trifft auf Broekhuysen II, Grün-Weiß Vernum erwartet Arminia Kapellen-Hamb.

SV Vrasselt – DJK Stenern (Sonntag, 15.30 Uhr) Für den SV Vrasselt sieht es in der Gruppe 6 der Bezirksliga derzeit düster aus. Die Mannschaft, die der Klasse schon seit vielen Jahren angehört, ist in den ersten Wochen der Saison ordentlich ins Wanken geraten. Erst einen Punkt hat das Schlussslicht auf dem Konto – und damit schon sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Am Sonntag ist es für das Team von Trainer Sascha Brouwer eigentlich Pflicht, den ersten Saisonsieg einzufahren. Denn die Gäste stehen ebenfalls in der Abstiegszone und unter Erfolgsdruck. Die Einstellung der Vrasselter Spieler stimme zwar, sagte Brouwer am vergangenen Sonntag nach dem 1:3 gegen Olympia Bocholt. Und Chancen gäbe es auch. Doch defensiv ist der SVV noch viel zu anfällig, vor allem, wenn er in Rückstand gerät und offensiver agieren muss. Das Torverhältnis von 8:29 spricht Bände. Der Gegner hat dagegen schon beachtliche 21 Treffer erzielt und stellt den drittbesten Angriff der Klasse.

Morgen, 15:00 Uhr BV Sturm Wissel Wissel Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen II 15:00 PUSH

BV Sturm Wissel – Sportfreunde Broek­huysen II (Sonntag, 15 Uhr) Obwohl in der Kreisliga A Kleve/Geldern bis zum Saisonfinale noch 24 Spieltage zu absolvieren sind, ist der Kampf um den Klassenerhalt schon voll entbrannt. Der BV Sturm Wissel liegt mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz. Erst einen Sieg konnte die Mannschaft feiern. Das Torverhältnis von 9:47 ist das derzeit schlechteste der Liga. Und auch bei den Sportfreunden, die in der abgelaufenen Spielzeit in der Abstiegsrunde noch souverän Platz eins belegt hatten, läuft es noch nicht rund. Zwei Zähler mehr als der Gegner hat die Mannschaft nur erspielt. Für beide Teams gilt also: Verlieren verboten. Ansonsten könnte der Zug in Richung Klassenerhalt schnell ohne sie abfahren.

Grün-Weiß Vernum – Arminia Kapellen-Hamb (Sonntag, 15 Uhr) Nach zuvor drei Niederlagen in Folge konnte Grün-Weiß Vernum am vergangenen Sonntag endlich wieder einen Sieg in der Kreisliga A Kleve/Geldern einfahren. Dennoch hat sich der Tabellenvierte der vergangenen Saison noch weit entfernt vom maximalen Leistungsvermögen präsentiert. Bisher fehlt dem Team die notwendige Konstanz, um wieder oben mitzuspielen zu können. Der aktuelle zehnte Tabellenplatz dürfte weit unter den Ansprüchen liegen. Arminia Kapellen-Hamb ist dagegen voll im Soll. Fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen hat die Mannschaft bisher erzielt. Mit weiteren Punkten im Derby in Vernum könnte sich das Team im Mittelfeld etablieren.