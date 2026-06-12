SV Vorwärts Nordhorn verstärkt Offensive mit niederländischem Talent

Der 2005 geborene Stürmer gehörte zuletzt zum U21-Team von HHC Hardenberg und machte dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In 18 Pflichtspielen gelangen ihm 16 Tore, hinzu kamen acht weitere Treffer als Vorlagengeber. Damit empfahl sich der Angreifer für den nächsten Karriereschritt.
In den vergangenen fünf Jahren durchlief Houdéglé die Entwicklungsmannschaften des niederländischen Klubs und sammelte dabei wichtige Erfahrungen. Nun soll er seine Qualitäten erstmals im deutschen Herrenfußball unter Beweis stellen.
Maier sieht Qualitäten vor dem Tor
Trainer Viktor Maier konnte sich bereits bei einem Probetraining ein Bild vom Neuzugang machen und zeigte sich von dessen Fähigkeiten überzeugt.
„Kyle hat bereits ein Probetraining bei uns absolviert und dabei einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Er ist trotz seines jungen Alters sehr abschlussstark und bleibt vor dem Tor ruhig. Zudem bringt er eine hervorragende Dynamik und einen körperlich starken Auftritt mit“, erklärt Maier auf Instagram.
Mit der Verpflichtung sei zudem die Nachfolge des abgewanderten Christopher Hölscher im Angriff geregelt. Das Sturmtrio für die kommende Spielzeit sei damit komplett.
Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial
Auch Nordhorns Sportlicher Leiter Nico Weusmann bewertet den Transfer als wichtigen Baustein für die kommende Oberliga-Saison. Der Verein habe früh erkannt, dass der junge Angreifer sowohl sportlich als auch charakterlich zum eingeschlagenen Weg passe.
„Er ist sehr ehrgeizig und passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt Weusmann. Gemeinsam mit dem erfahrenen Kamal sowie dem ebenfalls jungen Jannis soll Houdéglé künftig für Tempo, Variabilität und Torgefahr im Offensivspiel sorgen.
Mit der Verpflichtung des Niederländers setzt der SV Vorwärts Nordhorn seinen Kurs fort, den Kader nach dem Aufstieg gezielt zu verstärken. Dabei setzt der Verein auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Kräften und entwicklungsfähigen Talenten. Kyle Godwin Houdéglé soll künftig dazu beitragen, dass sich die Grafschafter in ihrer ersten Oberliga-Spielzeit behaupten können.