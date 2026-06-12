SV Vorwärts Nordhorn verstärkt Offensive mit niederländischem Talent

Der 2005 geborene Stürmer gehörte zuletzt zum U21-Team von HHC Hardenberg und machte dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In 18 Pflichtspielen gelangen ihm 16 Tore, hinzu kamen acht weitere Treffer als Vorlagengeber. Damit empfahl sich der Angreifer für den nächsten Karriereschritt. In den vergangenen fünf Jahren durchlief Houdéglé die Entwicklungsmannschaften des niederländischen Klubs und sammelte dabei wichtige Erfahrungen. Nun soll er seine Qualitäten erstmals im deutschen Herrenfußball unter Beweis stellen.

Maier sieht Qualitäten vor dem Tor Trainer Viktor Maier konnte sich bereits bei einem Probetraining ein Bild vom Neuzugang machen und zeigte sich von dessen Fähigkeiten überzeugt. „Kyle hat bereits ein Probetraining bei uns absolviert und dabei einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Er ist trotz seines jungen Alters sehr abschlussstark und bleibt vor dem Tor ruhig. Zudem bringt er eine hervorragende Dynamik und einen körperlich starken Auftritt mit“, erklärt Maier auf Instagram.