SV Vorwärts Nordhorn verabschiedet Saman Alhaider

Der SV Vorwärts Nordhorn muss einen weiteren Abgang aus seiner Meistermannschaft verkraften. Saman Alhaider verlässt den Oberliga-Aufsteiger und schließt sich zur neuen Saison dem Westfalenligisten SV Mesum an.
Alhaider gehörte zu jener Mannschaft, die sich mit dem Gewinn der Landesliga-Meisterschaft den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen sicherte. Mit seinem Einsatz und seiner Leidenschaft trug er seinen Teil zu einem der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte bei.
Der Abschied des Spielers reiht sich in die personellen Veränderungen ein, die der Verein nach dem Aufstieg in die Oberliga vollzieht.
Zum Abschied würdigte der SV Vorwärts Nordhorn insbesondere Alhaiders Einsatzbereitschaft und seine Identifikation mit dem Verein. Der Klub bedankte sich für seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg und die Rolle, die er innerhalb der Meistermannschaft eingenommen hat.
Für den weiteren sportlichen Weg wünscht der SV Vorwärts Nordhorn seinem ehemaligen Spieler alles Gute. Beim SV Mesum möchte Saman Alhaider nun den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen, während die Nordhorner den Fokus auf ihre Premierensaison in der Oberliga Niedersachsen richten.