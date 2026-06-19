SV Vorwärts Nordhorn verabschiedet fünf Aufstiegshelden

Alle fünf Spieler gehörten zu der Mannschaft, die mit dem Gewinn der Meisterschaft den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen perfekt machte und sich damit einen festen Platz in der Vereinsgeschichte sicherte.

Christopher Hölscher setzt seine Laufbahn künftig bei Eintracht Rheine fort. Lasse Langlet wechselt zum SV Veldhausen, während Mert Kücüker künftig für den SVE Nordhorn aufläuft. Die sportliche Zukunft von Koray Yesilkaya und Sebastian Dues ist derzeit noch offen.

Mit emotionalen Worten verabschiedete sich der Verein von den scheidenden Akteuren. Der SV Vorwärts Nordhorn würdigte nicht nur deren sportliche Leistungen, sondern auch ihren Einsatz und ihre Identifikation mit dem Klub. Die Spieler hätten mit ihrem Engagement nachhaltige Spuren hinterlassen – sowohl auf dem Platz als auch innerhalb der Mannschaft und des Vereins.

Türen bleiben geöffnet

Auch wenn sich die Wege nun trennen, betont der Oberliga-Aufsteiger die enge Verbundenheit zu seinen ehemaligen Spielern. Der Verein wünscht dem Quintett für die sportliche und private Zukunft viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute. Gleichzeitig macht der SV Vorwärts Nordhorn deutlich, dass die Türen für die fünf Aufstiegshelden jederzeit offenstehen und sie auch künftig Teil der Vereinsfamilie bleiben.