SV Vorwärts Nordhorn startet in die Wintervorbereitung

Nach der Winterpause richtet der SV Vorwärts Nordhorn den Blick wieder nach vorn. Mit einem strukturierten Vorbereitungs- und Testspielplan legt der Landesligist die Grundlage für den Neustart in der Saison 2025/26. Der offizielle Trainingsauftakt erfolgt Anfang Februar, der Ligabetrieb wird Anfang März wieder aufgenommen.
Bereits am 9. Dezember begann für die Spieler eine individuelle Trainingsphase. Ziel ist es, die spielfreie Zeit sinnvoll zu nutzen und körperliche Grundlagen zu erhalten, bevor die Mannschaft geschlossen in die Vorbereitung einsteigt.
Der gemeinsame Trainingsauftakt ist für Montag, den 2. Februar, um 18 Uhr angesetzt. Nur wenige Tage später folgt die erste sportliche Standortbestimmung: Am 8. Februar bestreitet Vorwärts Nordhorn ein erstes Testspiel gegen den SV Mesum auf heimischem Platz.
In den darauffolgenden Wochen trifft die Mannschaft in mehreren Vorbereitungsspielen auf bekannte Gegner aus der Region. Auf dem Programm stehen unter anderem Partien gegen den SV Biene-Holthausen, den SV Burgsteinfurt, den SV Union Lohne, TuS Pewsum sowie Olympia Laxten. Die Begegnungen finden überwiegend zu Hause statt und dienen dazu, Abläufe zu festigen und den Kader einzuspielen.
Der Pflichtspielbetrieb in der Landesliga Weser-Ems wird am ersten Märzwochenende wieder aufgenommen. Zum Auftakt empfängt der SV Vorwärts Nordhorn den TV Dinklage. Bis dahin will das Team sportlich wie körperlich bereit sein, um die zweite Saisonhälfte mit neuer Energie anzugehen.
Mit dem klar strukturierten Winterfahrplan unterstreicht der Verein seinen Anspruch, gut vorbereitet und fokussiert in die entscheidende Phase der Spielzeit zu starten.