SV Vorwärts Nordhorn startet in die Oberliga-Vorbereitung Mit sieben Testspielen und einem Trainingslager will sich der Aufsteiger gezielt auf seine erste Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen vorbereiten von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Für den SV Vorwärts Nordhorn beginnt die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Am Montag startet der Oberliga-Aufsteiger offiziell in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27. Bereits seit dem 19. Juni arbeiten die Spieler im individuellen Training an ihrer Fitness, nun rückt die gemeinsame Arbeit auf dem Platz in den Mittelpunkt.

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen wartet auf die Nordhorner eine neue sportliche Herausforderung. Entsprechend intensiv ist das Vorbereitungsprogramm angelegt. Neben zahlreichen Trainingseinheiten sollen sieben Testspiele wichtige Erkenntnisse liefern und dem Trainerteam die Möglichkeit geben, Abläufe einzustudieren. Den Auftakt bildet das erste Mannschaftstraining am 29. Juni um 18 Uhr.

Trainingslager als zentraler Baustein Ein Höhepunkt der Vorbereitung ist das Trainingslager in Sögel vom 10. bis 12. Juli. Dort will der Verein die Mannschaft nicht nur körperlich weiterentwickeln, sondern auch den Zusammenhalt stärken und den Feinschliff für die anstehenden Aufgaben vornehmen. Direkt während des Trainingslagers steht zudem das Testspiel bei den Sportfreunden Schwefingen auf dem Programm.