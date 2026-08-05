SV Vorwärts Nordhorn holt 22-jährigen Nigerianer

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Wenige Tage vor dem Auftakt in der Oberliga Niedersachsen hat sich SV Vorwärts Nordhorn personell noch einmal verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 22 Jahre alten Niederländer George Younan, der künftig die Offensive der Mannschaft von Trainer Viktor Maier beleben soll. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.
Younan ist im Angriff variabel einsetzbar und kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im offensiven Mittelfeld spielen. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei Sparta Nordhorn, ehe er ab der U11 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsteams des FC Twente durchlief. Anschließend gehörte er zum Profikader des FC Emmen, bevor er zuletzt für die U21 des niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg aktiv war.
Maier sieht in dem Neuzugang eine Bereicherung für das Offensivspiel. Gegenüber der Vereinsmitteilung beschreibt er Younan als „einen sehr wendigen Spieler mit niedrigem Körperschwerpunkt und hervorragender Technik“. Zudem erkenne man ihm „auf den ersten Blick an, dass er viele Jahre die niederländische Schule durchlief“. Obwohl der Offensivspieler einen Großteil der Sommervorbereitung verpasst habe, sei er fit geblieben. Deshalb, so Maier weiter, werde er „nicht lange brauchen, bis er uns helfen kann“.
Auch Sportlicher Leiter Nico Weusmann erläuterte die Hintergründe der Verpflichtung. Nach dem Oberliga-Aufstieg habe der Verein zahlreiche Spielerangebote erhalten, von denen der überwiegende Teil jedoch nicht zum Anforderungsprofil gepasst habe. Bei Younan sei die Situation anders gewesen. Weusmann kannte den Offensivspieler noch aus dessen Jugendzeit bei Sparta Nordhorn und verweist darauf, dass dieser bereits mit mehreren heutigen Vorwärts-Spielern in Auswahlmannschaften zusammengespielt habe.
Wie Weusmann der Vereinsmitteilung zufolge erklärte, habe Younan bis vor wenigen Monaten noch in Nordhorn gewohnt, spreche fließend Deutsch und wolle sich auch beruflich in der Grenzregion niederlassen. Nach zwei Probetrainings habe er die Verantwortlichen überzeugt. Der Sportchef ist deshalb überzeugt, dass der Neuzugang „alles mitbringt, um unser Team in der Oberliga zu verstärken“ und zudem „menschlich hervorragend in unsere Gruppe“ passe.