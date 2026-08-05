SV Vorwärts Nordhorn holt 22-jährigen Nigerianer

Younan ist im Angriff variabel einsetzbar und kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im offensiven Mittelfeld spielen. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei Sparta Nordhorn, ehe er ab der U11 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsteams des FC Twente durchlief. Anschließend gehörte er zum Profikader des FC Emmen, bevor er zuletzt für die U21 des niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg aktiv war.

Maier sieht in dem Neuzugang eine Bereicherung für das Offensivspiel. Gegenüber der Vereinsmitteilung beschreibt er Younan als „einen sehr wendigen Spieler mit niedrigem Körperschwerpunkt und hervorragender Technik“. Zudem erkenne man ihm „auf den ersten Blick an, dass er viele Jahre die niederländische Schule durchlief“. Obwohl der Offensivspieler einen Großteil der Sommervorbereitung verpasst habe, sei er fit geblieben. Deshalb, so Maier weiter, werde er „nicht lange brauchen, bis er uns helfen kann“.