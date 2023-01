SV Vorst III: Leistung durchwachsen - Zusammenhalt überragend FuPa-Wintercheck: Kai Sirtl kann nur Positives über seine Mannschaft berichten.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal ist Kai Sirtl voll des Lobes für die Kicker des SV Vorst III. Seine Mannschaft ist menschlich herausragend, auch wenn fußballerisch nicht immer alles klappt.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Kai Sirtl: Die bisherige Leistung ist durchwachsen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Sirtl: Vier Spieler konnten wir für die Rückrunde verpflichten. Christian Bennen kommt vom SC St. Tönis III, Eduard Spies wechselt von Viktoria Krefeld III zu uns und ebenfalls neu dabei sind die vereinslosen Vadim Kilmetov und Yannik Noel Brückner.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Sirtl: Die ganze Mannschaft hat sich in der ersten Saisonhälfte verbessert. Wir spielen das zweite Jahr mit der 3. Mannschaft und man merkt, wie das Team immer mehr zusammenwächst. Ich bin ein Fan meiner eigenen Mannschaft, weil sie zwar nicht die größten Kicker sind, aber sie haben das, was man im Fußball braucht: Herz und Leidenschaft. Und deswegen bin ich stolz auf alle meiner Jungs und ihrer Entwicklung .

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Sirtl: Die Spiele in der Hinrunde gegen Anrath III und TuS St. Hubert bleiben positiv in Erinnerung. Wir haben zwar verloren, aber meine Jungs haben kämpferisch sehr gut dagegengehalten, sodass wir vom Ergebnis nur ganz knapp verloren haben gegen die Aufstiegsfavoriten .

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Sirtl: Ich wünsche mir, dass meine Arbeit mit den Jungs noch lange anhält. Es ist eine super Truppe und auch wir als Trainerteam sind zusammengewachsen. Daher möchte ich mich bei Christian Dettmers bedanken, das unsere Zusammenarbeit so gut klappt und es auch noch die nächsten Jahre so bleibt.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Sirtl: Manchmal sind unsere Spieler ein bisschen durch den Wind. Wir besprechen freitags nach dem Training noch den Treffpunkt und die Uhrzeit. Ein Spieler hatte wohl samstags einen guten Abend und fragte am Sonntagmorgen, wann das Treffen in Oedt wäre, obwohl das nicht unser Gegner war. Seitdem hat er ein eigenen Sticker für WhatsApp mit dem Text "Wann ist Treffen in Oedt". Wenn einer nach der Uhrzeit für den Treffpunkt fragt bekommt er den Sticker als Antwort .