SV Vorst gewinnt knapp 1:0

Bei angenehmen Temperaturen trafen der SV Vorst und die Mannschaft von

TSV Meerbusch II aufeinander. Für beide ging es darum, den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Hatten doch beide Teams in der Vorwoche ihre Spiele verloren.

Beide Mannschaften boten den Zuschauern zunächst ein mäßiges Spiel an. Die besseren Chancen hatten dabei noch die Gäste aus Meerbusch. Mit 0:0 ging es jedoch in die Halbzeit.

Nach der Pause nahm das Spiel aber an Geschwindigkeit zu. Vorst und Meerbusch ließen ihre Gelegenheiten doch zunächst ungenutzt.

Den einzigen Treffer an diesem Tag erzielten die Männer von Trainer Dahms.

Matheos Mavroudis brachte in der 68. min den SV Vorst mit 1:0 in Führung und dieser

Treffer reichte am Ende zum Heimerfolg.

Zuvor setzte sich Özenc Dumanli über die rechte Außenbahn durch. Sein Zuspiel erreichte Murat Aslan der weiter links den noch besser postierten Matheos Mavroudis sah.

Sein Schuss landete unten links im Kasten von Kevin Bartschies, der keine Gelegenheit hatte den Treffer zu verhindern.