SV Vorst fordert den Oberligisten SC St. Tönis Im Kreis Kempen-Krefeld wurde am Wochenende fleißig getestet.

Nicht mit Ruhm bekleckerte sich der SC St. Tönis beim 5:2 im kurzfristig vereinbarten Testspiel beim Nachbarn SV Vorst. Eins vorab: Während der Oberligist vorne wie hinten viele Wünsche offen ließ, mischte der gastgebende Bezirksligist vom neuen alten Trainer Marcel Fischbach gut mit und hatte in Murat Arslan einen Doppeltorschützen (33./42.). Für das Team von Trainer Alexander Thamm traf auch Alfred Appiah zwei Mal (12./28.); sein erster Treffer war ein Foulelfmeter, auch an ihm verwirkt. Dominik Dohmen (36.), Daud Gergery (38.) und Ndrim Maloku waren außerdem erfolgreich (56.). Neben Maloku kam beim SC in Philip Magoley ein zweiter Neuzugang zum Einsatz. Der 22-Jährige war zuletzt inaktiv, spielte zuvor beim Dortmunder Landesligisten Kirchhörder SC und ist dank seiner Schnelligkeit eine Alternative für die Außenbahnen.