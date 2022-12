Der MSV Bonn siegte mit 3:1. – Foto: Martin Brand

SV Vorgebirge und MSV Bonn im Gleichschritt Kreisliga A Bonn: Sowohl der SV Vorgebirge als auch der MSV Bonn gewinnen ihre Spiele - das verspricht weitere Spannung an der Spitze.

In der Bonner A-Liga haben sich mit dem SV Vorgebirge und dem MSV Bonn zwei klare Topteams und Aufstiegsaspiranten herauskristallisiert. Anders als die andern Kreisligen am Mittelrhein, die bereits in der Winterpause sind, wird in Bonn noch gespielt. So waren auch Vorgebirge und der MSV am 16. Spieltag im Einsatz.

Doppelpacker Yildiz Der MSV bekam es mit dem SC Altendorf-Ersdorf zu tun, der bisher eher in den unteren Tabellenregionen unterwegs ist. So war das Spiel für den ambitionierten MSV eine Pflichtaufgabe. Und die nahm der Tabellenzweite auch direkt an. In der 25. Minute brachte Ferhat Yildiz die Gäste in Führung, Salih Salman setzte zehn Minuten später sogar noch einen drauf. Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit dauerte es elf Minuten bis Yildiz den Doppelpack schnürte und damit für die Vorentscheidung sorgte. Bemerkenswert: Für Vorlagengeber Yonis Ali war es bereits der 18. Assist in dieser Spielzeit. Der Treffer von Benjamin Jurek Brandt in der 61. Minute brachte zwar nochmal etwas Spannung, richtig eng wurde es aber nicht mehr.

Sechs Tore Abstand