SV Vollmaringen stürmt vorneweg: Horbs Stadtteilpokal ist eröffnet

Der Stadtteilpokal in Horb hat am heutigen Samstag seinen ersten Herren-Turnierabend erlebt – und schon jetzt wirkt die Halle wie ein Brennglas für alles, was diesen Wettbewerb ausmacht: Tempo, Fehlerlosigkeit, kurze Korrekturfenster. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie lassen keinen Raum für lange Anlaufphasen. Wer wach ist, sammelt Punkte. Wer wackelt, wird bestraft. In der Gruppe A setzte der SV Vollmaringen sofort ein deutliches Zeichen und beendete den Abend mit vier Siegen, 18:6 Toren und zwölf Punkten. Dahinter hielt die SG Ahldorf/Mühlen mit zwei Siegen und 6:1 Toren Anschluss. In der Gruppe B brachte der Auftakt ein frühes Ausrufezeichen der SG Bildechingen/Nordstetten – und ein Remis im Duell mit dem FC Horb.

Erster Abend, erster Druck: Der Stadtteilpokal zündet sofort Der Auftakt des Stadtteilpokals war kein vorsichtiges Abtasten. Es reihte sich Spiel an Spiel. Gerade die Konstellation aus mehreren Turniertagen macht den ersten Abend so heikel: Er prägt die Tabelle, aber er setzt vor allem Stimmungen. Wer mit Rückenwind nach Hause geht, nimmt ihn in die nächsten Spieltage mit. Wer mit Null Punkten bleibt, spürt schon nach wenigen Stunden die Enge dieser Hallenwoche.

Vollmaringen als Taktgeber: Viermal konsequent, einmal überragend

Der SV Vollmaringen war die Mannschaft, die den Rhythmus des Abends bestimmte. Zum Start gewann Vollmaringen gegen den SV Wachendorf 1930 mit 4:2. Es folgte ein weiterer 4:2-Erfolg gegen die SG Altheim/Grünmettstetten. Auch die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen fand gegen die Wucht und Zielstrebigkeit keinen Zugriff – 4:1 für Vollmaringen. Den Schlusspunkt setzte ein 6:1 gegen die SGM Talheim. Vier Spiele, vier Siege: 18:6 Tore, zwölf Punkte – Tabellenplatz eins der Gruppe A nach dem ersten Turnierabend. In einer Spielzeit, in der einzelne Minuten ganze Partien kippen können, ist diese Bilanz mehr als nur eine Momentaufnahme: Sie ist eine Ansage.

Ahldorf/Mühlen bleibt dran: Effizienz statt Spektakel

Wenn Vollmaringen das Feuerwerk war, dann war die SG Ahldorf/Mühlen der disziplinierte Gegenpol. Die SG gewann zunächst gegen die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen deutlich mit 5:1. Später folgte ein knapper, aber wertvoller 1:0-Erfolg gegen die SG Altheim/Grünmettstetten. Zwei Spiele, zwei Siege, 6:1 Tore, sechs Punkte – Rang zwei der Gruppe A. Dass diese Punkte nicht mit Dauerdrang, sondern mit Klarheit geholt wurden, macht die SG gefährlich: In der Halle reichen wenige Momente, wenn die Ordnung stimmt.

Altheim/Grünmettstetten zwischen Torrausch und Rückschlag

Für die SG Altheim/Grünmettstetten zeigte der Abend beide Gesichter. Früh gelang ein deutlicher 5:1-Sieg gegen die SGM Talheim. Danach folgten jedoch zwei Niederlagen: erst das 2:4 gegen Vollmaringen, dann das 0:1 gegen Ahldorf/Mühlen. Unterm Strich steht Altheim mit 7:6 Toren bei drei Punkten auf Rang drei der Gruppe A. Das ist eine Bilanz, die noch alles offenlässt – aber sie macht deutlich, wie schnell ein guter Start in diesem Format ins Wanken geraten kann.

Rexingen/Dettingen und Talheim im Mittelfeld: Licht und Schatten

Die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen musste sich zunächst Ahldorf/Mühlen mit 1:5 geschlagen geben und verlor anschließend auch gegen Vollmaringen mit 1:4. Zum Abschluss gelang jedoch ein wichtiger 4:2-Erfolg gegen den SV Wachendorf. Damit steht Rexingen/Dettingen mit 6:11 Toren bei drei Punkten auf Rang vier.

Die SGM Talheim erlebte ebenfalls einen Abend der Kontraste: Nach dem 1:5 gegen Altheim folgte ein emotionaler Befreiungsschlag mit dem 4:2 gegen Wachendorf. Gegen Vollmaringen setzte es anschließend ein 1:6. Talheim steht bei 6:13 Toren und drei Punkten auf Rang fünf – eine Ausgangslage, die fordert, aber nicht kapituliert.

Wachendorf ohne Punkte: Viele Tore kassiert, aber nicht ohne Gegenwehr

Der SV Wachendorf 1930 ist nach dem ersten Abend Letzter der Gruppe A – und doch erzählen die Ergebnisse mehr als nur die Null. Das 2:4 gegen Vollmaringen zum Auftakt zeigte, dass Wachendorf Tore machen kann. Auch gegen Talheim fiel das 2:4 nicht in ein stilles Hinnehmen. Doch am Ende fehlte der letzte Schritt zur Stabilität: 6:12 Tore, null Punkte. In einem Turnier, das sich über mehrere Tage streckt, ist das der Moment, an dem die Mannschaft Antworten finden muss – schnell, bevor die Tabelle davonläuft.

Gruppe A nach dem Auftakt: Eine Spitze, ein Verfolger, ein Stau dahinter

Nach diesem ersten Turnierabend ergibt sich ein klares Bild: Vollmaringen vorne (12 Punkte), Ahldorf/Mühlen als erster Jäger (6 Punkte). Dahinter drängen sich Altheim/Grünmettstetten, Rexingen/Dettingen und Talheim mit jeweils drei Punkten. Wachendorf bleibt punktlos. Der Druck verteilt sich damit ungleich: an der Spitze kontrolliert Vollmaringen die Ausgangslage, im Mittelfeld entscheidet künftig jede kleine Serie, und unten darf kein Abend mehr verschenkt werden.

Gruppe B setzt die ersten Marker: Bildechingen/Nordstetten vorne

Auch in Gruppe B fielen am ersten Turniertag bereits wichtige Ergebnisse, obwohl erst drei Partien gespielt wurden. Die SG Bildechingen/Nordstetten gewann ihr Auftaktspiel gegen die SG Altheim/Grünmettstetten II mit 3:1 und holte später ein 1:1 gegen den FC Horb. Damit steht Bildechingen/Nordstetten bei vier Punkten und 4:2 Toren auf Rang eins.

Die SG Altheim/Grünmettstetten II antwortete nach der Niederlage mit einem 2:0 gegen den FC Horb und liegt mit drei Punkten und 3:3 Toren auf Rang zwei. Der FC Horb kommt nach dem Remis gegen Bildechingen/Nordstetten und dem 0:2 gegen Altheim II auf einen Punkt und 1:3 Tore. Viele Teams der Gruppe B – Felldorf/Bierlingen, Göttelfingen/Baisingen, Ahldorf/Mühlen/Dettensee III, VfL Hochdorf sowie Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen – sind an diesem ersten Abend noch nicht ins Geschehen eingegriffen, was die Tabelle dort bewusst vorläufig wirken lässt.

Ausblick auf die nächsten Abende: Tabellen sind geschrieben, aber nicht entschieden

Der Stadtteilpokal in Horb ist als Turnier über mehrere Spieltage angelegt – und genau das macht diesen ersten Abend so bedeutsam. Vollmaringen hat sich in Gruppe A ein Polster erarbeitet, das Selbstvertrauen und taktische Freiheit gibt. Ahldorf/Mühlen bleibt in Schlagdistanz und hat mit 6:1 Toren gezeigt, dass es nicht viele Chancen braucht. Im Mittelfeld stehen drei Teams punktgleich, und genau dort liegt der kommende Zündstoff dieser Hallenwoche. In der Gruppe B wiederum ist die Tür weit offen: Bildechingen/Nordstetten hat vorgelegt, doch die Mehrzahl der Mannschaften steigt erst in den nächsten Spieltagen ein.

Der Stadtteilpokal ist eröffnet – und schon nach dem ersten Abend fühlt es sich an, als hätte die Halle den Kalender übernommen.