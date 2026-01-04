SV Vollmaringen mit dem Schlusspunkt beim Stadtteilpokal in Horb

Der Stadtteilpokal Horb hat am heutigen Sonntag seinen letzten Turniertag erlebt – und noch einmal all das verdichtet, was dieses Hallenturnier auszeichnet: kurze Spiele, schnelle Wendungen und Entscheidungen ohne doppelten Boden. In drei Vorrundengruppen wurden die Halbfinalisten ermittelt, ehe am Abend die K.-o.-Spiele folgten. Der SV Vollmaringen bestätigte seine Rolle als stabilste Mannschaft des Tages und gewann das Finale klar mit 5:1 gegen die SG Bildechingen/Nordstetten. Zuvor hatten beide Teams ihre Halbfinals souverän gestaltet. Der FC Horb verpasste den Finaleinzug, belegte aber Rang vier, während sich die SG Ahldorf/Mühlen im Spiel um Platz drei durchsetzte.

Gruppenphase: Drei Gruppen, klare Trennlinien Die Vorrunde des Finaltages wurde in den Gruppen S, T und U ausgespielt. Der Modus war unnachgiebig: Drei Teams pro Gruppe, jedes Spiel mit unmittelbarer Bedeutung. In der Halle blieb kein Raum für längere Anlaufphasen – wer Ordnung fand, setzte sich ab.

Gruppe S: Vollmaringen bleibt das Maß

In der Gruppe S unterstrich der SV Vollmaringen seine Dominanz. Zunächst setzte sich Vollmaringen mit 6:1 gegen den VfL Hochdorf durch, anschließend folgte ein 5:3 gegen die SGM Talheim. Mit 6 Punkten und 11:4 Toren gewann Vollmaringen die Gruppe souverän. Dahinter belegte der VfL Hochdorf mit 3 Punkten und 8:10 Toren Rang zwei, getragen vom 7:4 gegen Talheim. Die SGM Talheim blieb trotz 7:12 Toren punktlos und schied früh aus.

Gruppe T: Bildechingen/Nordstetten behauptet sich

In der Gruppe T setzte sich die SG Bildechingen/Nordstetten an die Spitze. Das deutliche 3:0 gegen die SG Altheim/Grünmettstetten bildete die Grundlage, hinzu kam ein spektakuläres 5:5 gegen die SGM Felldorf/Bierlingen. Mit 4 Punkten und 8:5 Toren reichte dies zum Gruppensieg. Altheim/Grünmettstetten folgte mit 3 Punkten und 5:3 Toren, Felldorf/Bierlingen kam auf einen Punkt bei 5:10 Toren. Die Tabelle spiegelte exakt wider, wie eng und zugleich fehleranfällig diese Gruppe war.

Gruppe U: Horb nutzt den Heimvorteil

In der Gruppe U zeigte der FC Horb einen konzentrierten Auftritt. Zum Auftakt gelang ein 2:1 gegen die SG Ahldorf/Mühlen, anschließend folgte ein klares 3:0 gegen die SG Altheim/Grünmettstetten II. Mit 6 Punkten und 5:1 Toren zog Horb als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Ahldorf/Mühlen wurde mit 3 Punkten und 6:2 Toren Zweiter, während Altheim/Grünmettstetten II mit 0 Punkten und 0:8 Toren ausschied.

Halbfinale eins: Bildechingen überrollt Horb

Im ersten Halbfinale traf die SG Bildechingen/Nordstetten auf den FC Horb. Die Partie kippte früh zugunsten der Spielgemeinschaft, die ihre Chancen konsequent nutzte und am Ende mit 7:3 gewann. Horb fand defensiv keinen Zugriff und musste nach zuvor zwei Siegen erstmals deutlich nachgeben.

Halbfinale zwei: Vollmaringen bleibt souverän

Das zweite Halbfinale bestätigte den Eindruck aus der Gruppenphase. Der SV Vollmaringen setzte sich mit 3:0 gegen die SG Ahldorf/Mühlen durch. Die Ordnung im Spiel ohne Ball und die Effizienz in den entscheidenden Momenten machten den Unterschied. Vollmaringen zog ohne Gegentor ins Finale ein.

Spiel um Platz drei: Ahldorf/Mühlen mit spätem Erfolg

Im kleinen Finale trafen die SG Ahldorf/Mühlen und der FC Horb erneut aufeinander. Diesmal hatte Ahldorf/Mühlen das bessere Ende für sich und gewann 5:3. Damit sicherte sich die Spielgemeinschaft Rang drei und schloss den Turniertag mit einem offensiv geführten Spiel ab.

Finale: Vollmaringen krönt den Turniertag

Das Endspiel zwischen der SG Bildechingen/Nordstetten und dem SV Vollmaringen brachte noch einmal eine klare Entscheidung. Vollmaringen gewann mit 5:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter den Stadtteilpokal. Während Bildechingen/Nordstetten zuvor mit 7:3 im Halbfinale überzeugt hatte, war im Finale gegen die Spielweise Vollmaringens kein Durchkommen mehr.

Ein Finaltag ohne Umwege

Der letzte Turniertag des Stadtteilpokals Horb zeigte Hallenfußball in seiner kompaktesten Form. Drei Gruppen, direkte Halbfinals, klare Ergebnisse. Der SV Vollmaringen bestätigte seine Rolle als konstanteste Mannschaft des Turniers und holte sich verdient den Titel. Dahinter ordneten sich Bildechingen/Nordstetten, Ahldorf/Mühlen und der FC Horb ein. Zwölf Minuten pro Spiel reichten, um alles zu entscheiden – und genau darin lag am heutigen Sonntag die ganze Intensität dieses Turniers.