SV Vogt: "Wir möchten unsere Saison nochmal bestätigen"

Der SV Vogt blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, doch Trainer Emil Petca will mehr. Mit ambitionierten Zielen und gezielten Neuzugängen soll in der Bezirksliga Bodensee erneut oben angegriffen werden.

Der SV Vogt hat in der Bezirksliga Bodensee 2024/2025 den zweiten Platz erreicht – ein Ergebnis, das im Verein für große Zufriedenheit sorgt. Trainer Emil Petca bewertet die Saison differenziert: „Wir als Verein sind mit der vergangenen Saison und der Entwicklung seit drei Jahren hoch zufrieden. Ich als Trainer sehe im Resümee lediglich eine gute Saison (2-).“

Zufrieden, aber noch nicht am Ziel

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestaltet sich dieses Jahr besonders herausfordernd. „Diese Vorbereitungsphase ist erstens sehr kurz und war auch schwierig planbar“, so Petca. Dennoch hat der SV Vogt einige Highlights im Testspielkalender: Begegnungen mit den österreichischen Mannschaften Hittisau und Dornbirn sowie die Teilnahme am BMW-Cup in Wangen stehen auf dem Programm.

Starke Entwicklung – als Team

Einzelne Spieler möchte Petca öffentlich nicht hervorheben: „Intern lobe ich Einzelspieler direkt, aber bei mir zählt die gesamte Gruppe.“ Besonders stolz ist der Coach darauf, wie seine Mannschaft mit Verletzungen und schwierigen Phasen umgegangen ist. Auch in taktischer Hinsicht hat das Team Fortschritte gemacht: „Vor allem in Sachen Standards – offensiv wie defensiv – haben wir Schritte vorwärts gemacht.“

Ambitionierter Ausblick

Für die neue Saison verfolgt der SV Vogt ehrgeizige Ziele. „Wir alle sind sehr ambitioniert und möchten unsere Saison nochmal bestätigen. Wenn's uns gelingt, vielleicht eine sehr gute Spielzeit daraus machen“, sagt Petca.

Starke Konkurrenz – klare Favoriten

In der Bezirksliga Bodensee sieht der Vogter Trainer klare Favoriten. „Sicher zählen der SV Oberzell und die U23 vom FV Ravensburg zu den Favoriten. Beide haben sowohl Erfahrung aus der Landesliga, einen breiten Kader und deutlich bessere finanzielle Mittel.“ Dahinter rechnet Petca mit einem engen Rennen: „Wir, der SV Vogt, und wahrscheinlich Eschach, Weingarten und Ailingen gehören wohl ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis.“

Gezielte Verstärkungen und namhafte Abgänge

Auch auf personeller Ebene hat sich in Vogt einiges getan. Yannic Huber (SV Haisterkirch), Milian Moll (SV Weingarten) und Nico Fässler (eigene Jugend) verstärken den Kader. Zudem übernimmt Ekrem Mjekiqi eine Doppelrolle als Co-Spielertrainer.

Verlassen haben den Verein unter anderem David Polka (Trainerkollege, künftig Jugendtrainer SV Weingarten), Marcel Striegel (SV Weingarten) und Cengiz Cengel (FV Bad Waldsee).

Relegation ja – aber nicht unter allen Bedingungen

Zur Relegation hat Petca eine differenzierte Meinung: „Schöner und klarer wäre es sicherlich, wenn zum Beispiel zwei Mannschaften aufsteigen und dafür mehr direkt absteigen.“ Den neuen Modus mit Halbfinale und Finale hält er für eine Verbesserung. Dennoch kritisiert er die Rahmenbedingungen scharf: „Die Spiele bei 37 Grad mittags um 15 Uhr auszutragen, halte ich vorsichtig ausgedrückt für gedankenlos.“ Eine spätere Ansetzung würde nicht nur den Spielern zugutekommen, sondern auch mehr Zuschauer anziehen.

Der SV Vogt startet mit Rückenwind, aber auch mit klaren Vorstellungen in die neue Saison. Der Blick geht erneut nach oben – ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren.