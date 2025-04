SV Vogt unter Druck, SV Kressbronn beim SV Achberg zu Gast

Der SV Mochwangen steht mit 27 Punkten auf dem 12. Platz, während der TSV Meckenbeuren mit 28 Punkten den 10. Platz belegt. Für den SV Mochenwangen geht es darum, nach der knappen Niederlage in Baindt nicht erneut Boden zu verlieren. Der TSV Meckenbeuren will nach dem torlosen Remis gegen Scheidegg wieder offensiv gefährlicher auftreten und sich wieder nach oben orientieren. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Nach zuletzt drei Siegen in Serie will die SGM Unterzeil/Seibranz ihre gute Form auch beim Tabellenletzten bestätigen. Mit einem weiteren Erfolg könnte die Mannschaft auf Rang fünf vorrücken. Der FC Scheidegg hingegen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf, liegt mit 14 Zählern schon deutlich hinter dem rettenden Ufer. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH



Der SV Weingarten empfängt mit dem SV Baindt eines der konstantesten Teams der Saison. Während die Gastgeber zuletzt mit 0:3 in Kressbronn unterlagen und mit 31 Punkten auf dem 9. Platz in der Tabelle stehen, darf Baindt mit aktuell 36 Zählern weiter vom Relegationsrang träumen. Ein Auswärtssieg würde Baindt auf Tuchfühlung zu den Top Zwei bringen.

---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Achberg SV Achberg SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Für den SV Achberg steht gegen den Aufstiegskandidaten aus Kressbronn eine besonders schwere Aufgabe an. Die Hausherren benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt, müssen aber aufpassen, gegen die zweitbeste Offensive der Liga nicht unterzugehen. Der SV Kressbronn kommt mit einem 0:0 gegen Ailingen im Gepäck und will unbedingt mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer SV Vogt erhöhen.

---

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen FC Leutkirch FC Leutkirch 15:30 PUSH



Die TSG Ailingen hat durch den Auswärtssieg in Vogt und das Remis in Kressbronn viel Selbstvertrauen getankt. Gegen den FC Leutkirch, der mit 25 Punkten im unteren Tabellenbereich rangiert, sind drei Punkte Pflicht, will man die Aufstiegschancen wahren. Für die Gäste wäre schon ein Zähler ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Nach der Heimniederlage gegen Ailingen steht der SV Vogt nun beim VfL Brochenzell unter Zugzwang. Die Gastgeber sind zuhause schwer zu bespielen und stehen mit 28 Punkten auf Rang 11. Für Vogt zählt nur ein Auswärtserfolg, um Platz eins zu verteidigen

--

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSV Eschach TSV Eschach 15:00 PUSH



Der SV Bergatreute empfängt mit dem TSV Eschach einen direkten Verfolger im Rennen um Platz drei. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, entsprechend hoch ist die Brisanz dieser Begegnung. Der Sieger dieser Partie kann sich im engen oberen Drittel etwas Druck auf Baindt ausüben.



Für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Tettnang verlor zuletzt knapp bei der SGM Unterzeil/Seibranz, während Maierhöfen eine Heimniederlage gegen Bergatreute hinnehmen musste. Tettnang wartet schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg und benötigt dringend wieder einen Dreiser. Der SV Maierhöfen könnte mit einem Sieg im besten Fall auf Platz sechs vorrücken.