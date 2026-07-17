SV Vogt stellt sich im Trainerteam neu auf von Nikola Brankovic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Vogt stellt sich im Trainerteam neu auf Zur neuen Saison 2026/2027 wird es Änderungen beim SV Vogt geben. Das bisherige Trainerduo Petca/Mjekiqi wird ergänzt durch den erfahrenen Spieler Kaan Basar. Er wird künftig auf & neben dem Platz für den SV Vogt als spielender Co-Trainer agieren. Basar wechselt von der SpVgg Lindau, bei der er letzte Saison Spielertrainer war & sich fast zum Torschützenkönig krönte. Kaan bringt vor allem Landesliga & Verbandsligaerfahrung mit sich, die der Mannschaft gut tun soll. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldstratege verbrachte seine meiste Zeit beim FC Wangen in der Landes-/Verbandsliga und beim FV Weiler. Damit gelang dem sportlichen Leiter Markus Steinhauser kurz vor Ablauf der Transferperiode ein wahrer Coup.

Basar soll die nominell junge, aber auch bereits erfahrene und hungrige SVV-Truppe mit weiterentwickeln und eine gute Saison spielen.

Der bisherige Co-Trainer Ekrem Mjekiqi wird wieder vermehrt den Fokus auf die Spielerrolle setzen & die Rolle des Teammanagers ausüben, der als Bindeglied zwischen Mannschaft & Trainer vermitteln soll. Außerdem wird er vermehrt bei der Kaderplanung mitwirken und die Mannschaft bestens zusammenstellen wollen künftig. Headcoach Petca geht somit in seine fünfte Saison beim SVV. Dort setzen die Verantwortlichen des SV Vogt auf Kontinuität und freuen sich, dass Emil weiterhin den Weg mit den Vogtern geht. Er hat einige Spieler bereits beeindruckend weiterentwickelt und möchte dies fortführen.