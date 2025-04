SV Vogt setzt Zeichen im Titelkampf – SV Kressbronn bleibt dran

Der TSV Meckenbeuren erwischte einen Blitzstart durch Jonas Fischer (1.) und legte in der 70. Minute durch Jan Mathis nach. Osman Altay verkürzte in der 76. Minute für Mochenwangen, doch der Ausgleich blieb aus. Meckenbeuren springt mit 31 Punkten auf Rang zehn, Mochenwangen bleibt mit 27 Punkten auf dem 13. Platz. ---

Trotz eines beherzten Auftritts bleibt der FC Scheidegg im Tabellenkeller stecken. Florian Buffler brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, Jona Boneberger erhöhte noch vor der Pause in der 43. Minute. Roman Liwinez verkürzte in der 55. Minute, vergab jedoch in der 58. Minute per Foulelfmeter die große Chance zum Ausgleich. Die SGM Unterzeil/Seibranz belegt mit nun 36 Punkten Platz fünf, während Scheidegg bei 14 Punkten bleibt. ---



Im Duelle gegen den SV Baindt setzte sich der SV Weingarten durch. David Kuhnt (43.) und Martin Bleile (47.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe Philipp Thoma in der 80. Minute verkürzte. Sebir Elezi stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.+1). Weingarten klettert auf Rang acht (34 Punkte), Baindt rutscht mit 36 Punkten auf Platz sechs ab.

Für den SV Achberg steht gegen den Aufstiegskandidaten aus Kressbronn eine besonders schwere Aufgabe an. Die Hausherren benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt, müssen aber aufpassen, gegen die zweitbeste Offensive der Liga nicht unterzugehen. Der SV Kressbronn kommt mit einem 0:0 gegen Ailingen im Gepäck und will unbedingt mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer SV Vogt erhöhen.

Vor 273 Zuschauern entschied der SV Kressbronn die Partie bereits in der ersten halben Stunde. Elias Wiesener traf in der 14. und 19. Minute, Samuel Lindinger erhöhte in der 25. Minute, Liam Gierer legte in der 38. Minute nach. Theo Maass (31.) und Fabian Jörg (45.+1) konnten für Achberg lediglich Ergebniskosmetik betreiben. Kressbronn bleibt mit 44 Punkten dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Achberg verharrt auf einem Abstiegsplatz.

Der SV Vogt präsentierte sich beim VfL Brochenzell wieder als Spitzenreiter. Manfred Kraus traf dreifach (9., 45.+3, 90.+2), während Jakob Feirle in der 13. Minute für Brochenzell ausglich. Noel Lehmann sah in der 44. Minute Gelb-Rot wegen eines taktischen Fouls, Maximilian Marschall scheiterte zudem in der 18. Minute mit einem Handelfmeter an Vogts Torwart Patrick Reder. Vogt verteidigt mit 47 Punkten die Tabellenführung, Brochenzell bleibt mit 28 Punkten Zwölfter.

Der TSV Eschach setzte sich in einem packenden Spiel knapp durch. Sebastian Sprenger traf doppelt für die Gäste (1., 71.), David Sprenger unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor (90.+4). Bergatreute verliert an Boden im Kampf um die Aufstiegsplätze, während Eschach mit 37 Punkten auf Rang vier vorrückt.

Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell in dem ingesamt sechs Tore fielen. Nils Maurer (28., 58.) und Gianluca Vulpis (36.) trafen für Tettnang, Felix Einsle (45.), Philipp Greiter (52.) und Leon Wagner (84.) sorgten für den Ausgleich für Maierhöfen. Tettnang bleibt mit 28 Punkten auf Rang elf, Maierhöfen belebt mit 32 Zählern Platz neun.