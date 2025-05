SV Vogt setzt auf Eigengewächs Nico Fässler

Nico konnte diese Saison bereits sechs Kurzeinsätze für die erste Mannschaft verbuchen und Bezirksliga-Luft schnuppern. Der 18-jährige spielt aktuell in der SVV-A-Jugend und führt diese als Kapitän an.

Der sportliche Leiter Markus Steinhauser und Coach Emil Petca freuen sich besonders, dass es wieder jemand aus der eigenen Jugend schafft und eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen wird, wie bereits einige aktuelle Spieler, die in der Vogter-Jugend gespielt haben. (Neubauer, Kraus, Wucher, Szembek, Seidel). Außerdem haben Headcoach Petca und sportlicher Leiter Steinhauser zwei bis drei Kaderplätze für Spieler unter 20 Jahren eingeplant, den ersten hat sich Fässler gesichert.

Der SV Vogt setzt damit ein deutliches Zeichen in Sachen Nachwuchsförderung und unterstreicht die an Bedeutung gewinnende Jugendarbeit im Verein. „Wir wollen unseren jungen Spielern frühzeitig Perspektiven aufzeigen und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf höherem Niveau zu beweisen“, so Steinhauser weiter. Nico Fässlers Entwicklung sei dabei ein Paradebeispiel dafür, was durch harte Arbeit und Einsatzbereitschaft möglich ist.

Auch für Nico selbst ist der Schritt in die erste Mannschaft ein besonderer Moment: „Ich freue mich riesig über das Vertrauen des Vereins und die Chance, mich auf dieser Bühne zu beweisen. Ich werde alles geben, um mich weiterzuentwickeln und dem Team zu helfen“, erklärt der 18-Jährige.

Der Verein freut sich auf Nico und wünscht ihm einen tollen Aktiven-Start und eine verletzungsfreie Saison.