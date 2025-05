SV Vogt patzt im Heimspiel: Nur 1:1 gegen den SV Weingarten

Der 28. Spieltag in der Bezirksliga Bodensee am 28. Spieltag endete heute mit einer Überraschung. Der Tabellenzweite SV Vogt kam im Heimspiel gegen den SV Weingarten über ein 1:1 nicht hinaus und hat damit Boden im Titelkampf verloren.

Die SGM Unterzeil/Seibranz und der TSV Meckenbeuren trennten sich 1:1. Fabian Kreuzer brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe die SGM in der Nachspielzeit durch Alessandro Tschirdewahn mit einem Eigentor (90.+5) doch noch einen Punkt holte. Kurz zuvor hatte Carlo Werner (SGM) wegen anhaltenden Reklamierens die Gelb-Rote Karte gesehen (90.). Die Hausherren bleiben mit nun 40 Punkten auf Rang sechs, Meckenbeuren verbessert sich auf Platz zehn. ---

Ein früher Rückstand brachte den SV Bergatreute nicht aus der Fassung. Nach dem 0:1 durch Fabian Jörg in der 15. Minute drehte die Heimelf die Partie noch vor der Pause mit einem furiosen Doppelschlag: Erst glich Noah Hecht in der 32. Minute aus, dann brachte Nico Kölbel sein Team nur zwei Minuten später in Führung. Als Chris Fleischer in der 36. Minute auch noch das 3:1 nachlegte, war der Spielverlauf komplett gekippt – binnen vier Minuten entschied Bergatreute die Partie für sich.



Der SV Baindt ging durch Mika Dantona früh in Führung (12.), doch Maierhöfen/Grünenbach ließ sich davon nicht entmutigen. Stephan Kuhn traf in der 26. Minute zum Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Felix Merz mit seinem Treffer in der 45. Minute für großen Jubel bei den Gastgebern – das 2:1 sollte bis zum Ende Bestand haben.

Der SV Kressbronn ließ sich von einem frühen Rückstand beim TSV Eschach nicht beirren und siegte am Ende mit 3:1. Sebastian Sprenger hatte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung gebracht, doch Liam Gierer (33.), Elias Wiesener (45.) und Erhan Baki (85.) drehten die Partie zugunsten des Tabellenführers. Kressbronn steht nun bei 62 Punkten und setzt den SV Vogt unter Zugzwang. Eschach bleibt mit 42 Zählern auf Platz fünf.

Lange sah es nach einem Heimsieg aus, nachdem Manfred Kraus den SV Vogt in der 53. Minute in Führung geschossen hatte. Doch Dean Lupfer hatte in der 74. Minute die passende Antwort parat und sicherte dem SV Weingarten mit seinem Treffer zumindest einen Punkt.

Das Spiel war nichts für schwache Nerven. Zunächst brachte Arber Shala die Gäste aus Mochenwangen in der 16. Minute in Führung. In der 57. Minute glich Nikica Vojnovic für Leutkirch aus, ehe Patrick Noack sein Team mit einem Foulelfmeter in der 75. Minute wieder in Front brachte. Als Marvin Ringer in der 61. Minute einen Handelfmeter vergab, schien die Chance vertan – doch in der Nachspielzeit machte er es besser und traf in der 90.+5 Minute doch noch zum umjubelten Ausgleich.

Mit einer faustdicken Überraschung endete das Heimspiel der TSG Ailingen gegen Schlusslicht FC Scheidegg. Korbinian Immler (62.) und Roman Liwinez (73.) sorgten für die 2:0-Führung der Gäste, ehe Nico Di Leo in der Nachspielzeit per Foulelfmeter verkürzte (90.). Ailingen verpasste mit der Niederlage den Sprung auf Platz drei, bleibt bei 44 Punkten. Der FC Scheidegg feierte seinen erst fünften Saisonsieg, bleibt aber weiterhin auf dem letzten Platz.

Ein packendes Finish krönte das intensive Duell. Zur Pause führte Tettnang durch Gianluca Vulpis (45.+1), Nils Maurer legte in der 54. Minute das 0:2 nach. Erst in der Schlussphase kam Brochenzell auf: Alexander Pfister verkürzte in der 89. Minute, doch Tobias Merk stellte in der 90.+3 Minute den alten Abstand wieder her. Daniel Keller gelang in der 90.+6 Minute noch das 2:3, doch für mehr reichte es nicht.