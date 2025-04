SV Vogt empfängt TSG Ailingen, SV Weingarten ist in Kressbronn zu Gast

Tabellenführer SV Vogt empfängt in der Bezirksliga Bodensee die TSG Ailingen, während Verfolger SV Kressbronn im Heimspiel gegen den SV Weingarten gefordert ist. Es treffen auch die Tabellennachbarn Eschach und Brochenzell aufeinander. Im Tabellenkeller trifft der FC Leutkirch auf den SV Achberg, der nach dem Auswärtssieg in Weingarten neues Selbstvertrauen schöpft.

Der FC Leutkirch steht nach der klaren Heimniederlage gegen den SV Vogt unter Druck und benötigt im Duell mit dem Tabellenfünfzehnten dringend Punkte, um den Abstand zur Gefahrenzone zu vergrößern. Der SV Achberg reist mit Rückenwind an, nachdem man beim SV Weingarten einen überraschenden 2:0-Auswärtserfolg feiern konnte. Leutkirch steht mit 25 Punkten nur zwei Zähler vor Relegationsrang 14, während Achberg mit einem weiteren Sieg den Abstand zur Konkurrenz verkürzen will.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH



Im Duell der Tabellennachbarn empfängt der TSV Eschach den VfL Brochenzell. Die Gastgeber verschafften sich mit einem 2:1-Erfolg bei der TSG Ailingen eine gute Ausgangslage im engen Mittelfeld. Brochenzell hingegen musste eine Heimniederlage gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach hinnehmen und steht mit 28 Punkten auf Rang neun. Beide Mannschaften können mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wiederherstellen.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 live PUSH



Der souveräne Spitzenreiter SV Vogt will auch im Heimspiel gegen die TSG Ailingen seine beeindruckende Form bestätigen. Nach dem klaren 4:1-Auswärtssieg in Leutkirch führt Vogt mit 44 Punkten weiterhin das Tableau an. Die Gäste aus Ailingen mussten sich zuletzt dem TSV Eschach geschlagen geben und rangieren mit 31 Zählern im breiten Verfolgerfeld. Ein Auswärtserfolg beim Tabellenführer wäre ein deutliches Zeichen in Richtung obere Tabellenregion.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SV Weingarten Weingarten 15:00 PUSH



Im Topspiel des Spieltags trifft der Tabellenzweite SV Kressbronn auf den Fünftplatzierten SV Weingarten. Kressbronn kommt mit zwei Siegen in Serie in die Partie, zuletzt siegte man mit 3:1 in Mochenwangen. Weingarten hingegen kassierte eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten SV Achberg und steht mit 31 Punkten unter Zugzwang, will man im Aufstiegsrennen bleiben.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt SV Mochenwangen Mochenwangen 15:00 live PUSH



Der SV Baindt präsentierte sich am vergangenen Wochenende in Torlaune und gewann beim FC Scheidegg mit 5:2. Mit 33 Punkten liegt man punktgleich mit dem SV Bergatreute auf Rang drei. Der SV Mochenwangen steht mit 27 Punkten im dicht besetzten Tabellenmittelfeld und musste sich zuletzt gegen den SV Kressbronn geschlagen geben. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren FC Scheidegg FC Scheidegg 15:00 PUSH



Der TSV Meckenbeuren will gegen das Schlusslicht FC Scheidegg einen Dreier landen. Mit 27 Punkten ist das Team aus dem Bodenseekreis derzeit auf Platz 11 platziert. Der FC Scheidegg zeigte beim 2:5 gegen den SV Baindt erneut defensive Schwächen und steht mit nur 13 Zählern weiterhin am Tabellenende. Ein Auswärtssieg wäre ein dringend benötigter Impuls im Abstiegskampf.

----