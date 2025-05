SV Vogt empfängt Bergatreute, SV Kressbronn ist in Baindt zu Gast

Spitzenreiter SV Vogt empfängt mit dem SV Bergatreute ein Team, das zuletzt etwas an Boden verloren hat. Nach dem 3:1 in Brochenzell will Vogt die Tabellenführung behaupten. Bergatreute steht bei 36 Punkten und benötigt dringend Zählbares, um im engen Verfolgerfeld nicht weiter abzurutschen. ---

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH



Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte ist für beide Seiten ein Sieg von großer Bedeutung. Leutkirch steht mit 25 Punkten auf Rang 14 und darf sich im Abstiegskampf keine Aussetzer erlauben. Der VfL Brochenzell verlor zuletzt gegen Vogt und steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf.

---

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Das Topspiel des Spieltags steigt in Baindt, wo der heimstarke SV den Tabellenzweiten empfängt. Baindt kassierte zuletzt eine bittere 1:3-Niederlage in Weingarten, Kressbronn setzte sich hingegen souverän mit 4:2 in Achberg durch. Für Kressbronn ist ein Sieg Pflicht, will man Tabellenführer Vogt nicht enteilen lassen.

---

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Beide Teams überzeugten zuletzt mit Siegen – Meckenbeuren gewann in Mochenwangen, Weingarten bezwang Baindt deutlich. Baindt steht mit 36 Punkten auf Platz sechs, Meckenbeuren mit 31 Punkten auf Platz 10. Vor allem für den TSV wäre ein Dreier für den Kampf um den Klassenerhalt wichtig.

---



Die SGM Unterzeil/Seibranz will ihre starke Form mit einem weiteren Sieg bestätigen und sich im oberen Drittel etablieren. Gegen Scheidegg gelang zuletzt ein 2:1-Erfolg, während Mochenwangen mit der Heimniederlage gegen Meckenbeuren enttäuschte. Die Gäste stehen mit 27 Punkten auf dem Relegationsplatz und benötigen dringend Zählbares.

---



Für den FC Scheidegg geht es in Maierhöfen einmal mehr ums sportliche Überleben. Nach der 1:2-Niederlage gegen Unterzeil/Seibranz und dem 2:3 im Nachholspiel gegen Tettnang liegt die Mannschaft weiterhin mit nur 14 Punkten am Tabellenende. Maierhöfen zeigte beim 3:3 in Tettnang Moral und steht mit 32 Punkten auf Platz neuen.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Der TSV Eschach will mit einem Heimsieg gegen den TSV Tettnang den Aufwärtstrend fortsetzen. Das Team setzte sich zuletzt mit 2:1 in Bergatreute durch und verlor in diesem Jahr nur ein Spiel. Tettnang konnte das Nachholspiel gegen Scheidegg für sich entscheiden und steht mit 31 Zählern auf Platz 11 in der Tabelle.