SV Vogt: "Das bisherige Abschneiden werte ich durchwachsen"

Durchwachsene Vorrunde mit klaren Phasen „Das bisherige Abschneiden werte ich durchwachsen“, erklärt Petca. Er beschreibt den Saisonverlauf in klaren Etappen: „Ein sehr guter spielerischer Start mit einem extremen Tief im Mittelteil und einer Stabilisierung am Ende der Vorrunde.“ In der Gesamtschau zieht der Trainer dennoch ein positives Fazit unter Berücksichtigung der Umstände: „In Summe für die Rahmenbedingungen eine 2-.“

Abwechslungsreiche Vorbereitung und Gardasee als Highlight Seit dem 20.01.2026 befindet sich der SV Vogt in der Wintervorbereitung. „Wir haben eine sehr abwechslungsreiche Wintervorbereitung mit diversen Ballsportarten“, sagt Emil Petca. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch auf dem Mannschaftsgefühl. Das zentrale Highlight ist klar definiert: „Unser Highlight ist in diesem Jahr das 4-tägige Trainingslager am Gardasee.“

Ballbesitz als sichtbarer Entwicklungsschritt Ein zentraler Fortschritt liegt im spielerischen Bereich. „Gut oder sogar besser geklappt hat die Weiterentwicklung in Sachen Ballbesitz“, betont Petca. Trotz der positiven Entwicklung im Ballbesitz sieht Petca auch klare Baustellen. „Für unsere Qualität hat sich sowohl bei Gegentoren, als auch beim Auslassen der eigenen Torchancen die Quote erhöht.“

Selbstverständlichkeit und maximale Ausbeute als Ziel„Das Ziel für die restliche Saison ist einerseits wieder mit der Selbstverständlichkeit zu spielen, wie zu Beginn, aber auch wieder mehr Tore zu erzielen und somit maximal zu punkten.“

Verstärkungen ohne Abgänge



Im personellen Bereich setzt der SV Vogt auf gezielte Ergänzungen. „Es gibt keine Abgänge“, stellt Petca klar.

Auf der Zugangsseite kommen zwei Spieler hinzu: „Zugänge sind Dominik Maier von der SpVgg Lindau und Joshua Blum vom FV Neufra.“

Die Transfers erhöhen die Breite und Qualität des Kaders sind und zusätzliche Optionen für die Rückrunde.

Offenes Rennen um Titel und Klassenerhalt



Mit Blick auf die Liga sieht Petca eine enge Konstellation. „Um den Meistertitel werden am Ende wahrscheinlich 2-3 Teams bis zum letzten Spieltag kämpfe. Um den Verbleib in der Liga müssen denke ich viele Teams arbeiten.“ Die hohe Ausgeglichenheit der Bezirksliga Bodensee prägt damit sowohl die Spitze als auch das Tabellenende.

Der SV Vogt belegt zur Winterpause Rang sechs der Bezirksliga Bodensee. Nach 17 Spielen stehen sieben Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche, bei einem Torverhältnis von 36:26 und 26 Punkten.