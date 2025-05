SV Vogt bleibt vorn, SV Kressbronn hält das Rennen offen

Der SV Vogt siegte in der Bezirksliga Bodensee gegen den SV Bergatreute, Verfolger SV Kressbronn konterte eindrucksvoll mit einem 4:0 in Baindt. Die TSG Ailingen feierte ein Schützenfest gegen den SV Achberg und festigte Rang drei. Für den FC Scheidegg und den SV Achberg wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend bedrohlich.



Trotz Heimvorteils blieb der FC Leutkirch gegen den VfL Brochenzell ohne Punkte. Jakob Feirle (14., 53.) und Fabian Vincelj (50.) trafen für die Gäste, Marvin Ringer gelang in der 83. Minute der Ehrentreffer. Brochenzell steht nun bei 31 Punkten auf dem 12. Platz, Leutkirch bleibt mit 25 Punkten auf Rang 14.

---



Der SV Kressbronn setzte ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf und gewann deutlich in Baindt. Mark Bukovec (60.), Iven Kopfsguter (76.), Samuel Lindinger (86.) und Erhan Baki (90.) trafen für die Gäste, die damit nun 47 Punkte auf dem Konto haben. Baindt fällt mit 36 Zählern auf Rang sechs zurück.

---



In einer spektakulären Schlussphase sicherte sich der TSV Meckenbeuren einen späten Heimsieg. Jonas Fischer (62.) und ein Eigentor von Patrick Dudacy (68.) brachten Meckenbeuren in Front, Robin Siegel (70.) und Leo Erlenbusch (81.) glichen aus, ehe Manuel Schmitt in der 90.+3 Minute den Siegtreffer erzielte. Beide Teams stehen nun punktgleich bei 34 Punkten im Mittelfeld.

---



Die SGM Unterzeil/Seibranz bleibt auf Erfolgskurs. Florian Buffler erzielte in der 83. Minute das entscheidende Tor. Mit 39 Punkten hält Unterzeil/Seibranz Anschluss an die Top drei, Mochenwangen bleibt nach dem Trainerwechel mit 27 Punkten auf dem Relegationsplatz.

---



Der FC Scheidegg überraschte mit einem Auswärtspunkt in Maierhöfen. Roman Liwinez (25.) und Kilian Wilges (40.) trafen für die Gäste, Philipp Prinz (25.) und Tobias Prinz (72.) sorgten für den Ausgleich. Scheidegg bleibt mit 15 Punkten Letzter, Maierhöfen hat mit 33 Punkten weiterhin etwas Abstand zur Gefahrenzone.

---



Der TSV Eschach ließ im Heimspiel gegen Tettnang Punkte liegen. Jonas Huchler (22.) brachte die Gäste in Führung, Michael Eitel scheiterte in der 16. Minute vom Punkt an Luis Ammann. Louis Lange (65.) und Pascal Ungemach (82.) drehten die Partie, Maximilian Konrad glich in der Nachspielzeit aus (90.+4). Eschach steht mit 38 Punkten auf Rang fünf, Tettnang mit 32 Punkten auf dem elften Platz.