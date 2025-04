SV Vogt bleibt souverän, SV Achberg sendet Lebenszeichen

Der SV Vogt behauptet mit einem klaren Auswärtssieg beim FC Leutkirch die Tabellenführung der Bezirksliga Bodensee. Verfolger SV Kressbronn bleibt durch einen souveränen Erfolg in Mochenwangen in Reichweite. Der SV Baindt setzt mit einem 5:2 in Scheidegg ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen, während der SV Bergatreute im Heimspiel gegen die SGM Unterzeil/Seibranz patzt. Im Tabellenkeller feiert der SV Achberg beim SV Weingarten einen überraschenden Auswärtssieg.



Der SV Bergatreute musste sich zu Hause deutlich geschlagen geben. Die SGM Unterzeil/Seibranz dominierte in der zweiten Halbzeit und traf durch Jona Boneberger in der 55. und 74. Minute sowie durch Andreas Kathan in der 85. Minute. In der Tabelle bleibt Bergatreute mit 33 Punkten Vierter, die SGM verbessert sich mit nun 27 Punkten auf Rang zehn.

In einem torreichen Nachbarschaftsduell teilten sich der TSV Tettnang und der TSV Meckenbeuren die Punkte. Jonas Fischer brachte die Gäste früh in Führung (4.), Jonas Huchler glich in der 37. Minute aus. Jan Mathis (51.), erneut Huchler (83., 90.+3) und Ricco Matjas (88.) sorgten für eine dramatische Schlussphase. Beide Teams haben nun 27 Punkte und bleiben in der unteren Tabellenhälfte.

