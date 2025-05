SV Vogt bleibt am SV Kressbronn dran – FC Scheidegg steigt ab

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Bodensee lieferten sich der SV Kressbronn und der SV Vogt ein Fernduell um die Tabellenspitze und gaben sich keine Blöße. Die TSG Ailingen verspielte eine 2:0-Führung gegen den SV Bergatreute, während der SV Baindt mit einem 3:0 in Meckenbeuren Platz drei eroberte. Der FC Scheidegg steht nun als erster Absteiger in der Bezirksliga Bodensee fest.