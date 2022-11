SV Vötting weiterhin ungeschlagen: Starke erste Halbzeit reicht gegen SpVgg Steinkirchen Spielführerin trifft

SpVgg Steinkirchen – SV Vötting 0:2 (0:2). Zum Nachholspiel fuhren die Kiesweihermädels am Sonntag in den Landkreis Pfaffenhofen.

So., 06.11.2022, 12:00 Uhr

Von Beginn an drängten die Vöttinger Frauen die Gastgeberinnen tief in deren Hälfte – und in der 20. Minute zog Carolin Gräff halblinks aus zwölf Metern ab und erzielte mit ihrem linken Fuß den Führungstreffer. Acht Minuten später bekam Spielführerin Julia Weinberger vor dem Strafraum den Ball und traf aus 20 Metern unhaltbar zum 2:0 (28.).