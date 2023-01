SV Vötting: „Als Kreisklassist ist es keine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein“ FT-Hallenmasters eine inoffizielle Freisinger Stadtmeisterschaft

Der SV Vötting freut sich, als Kreisklassist am Freisinger Tagblatt-Hallenmasters teilnehmen zu dürfen. Entsprechend vernünftig will sich der Tabellenführer präsentieren.

Wie etwa der Kreisklassen-Tabellenführer SV Vötting, der sich in Gruppe A mit Vatanspor, dem BC Attaching, dem SEF und dem TSV Allershausen messen muss. „Als Kreisklassist ist es keine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein“, sagt SVV-Coach Maximilian Peschek, „jedoch hat unsere gute Hinrunde natürlich geholfen“. Der Stellenwert des Turniers sei groß im Vöttinger Kader, „und wir möchten uns dort natürlich auch vernünftig präsentieren“. Um ins Halbfinale einzuziehen, müssen die Vöttinger aber wohl einen Bezirks- oder Landesligisten hinter sich lassen.

Freising – Es könnten richtige Fußballfestspiele werden beim Freisinger Tagblatt-Hallenmasters am kommenden Wochenende in der Sporthalle der Luitpoldanlage. Und vor allem: Es wird auch eine Art inoffizielle Freisinger Stadtmeisterschaft, denn fast alle namhaften Klubs aus der Domstadt nehmen teil.

Speziell auf das Turnier vorbereitet hat sich der SVV nicht, jedoch trainiert man einmal wöchentlich in der Halle. „Aus den Spielern, die da teilgenommen haben, wird sich unser Kader zusammensetzen“, so Peschek. Ansonsten galt beim SVV: Füße hochlegen, um bereit zu sein für den Aufstiegskampf in der Kreisklasse.

