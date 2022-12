SV Vitesse Mayence: Spieler mit schlechtem Verhalten rausgeworfen Der Traditionsverein im Winter-TÜV: Im Fair-Play deutlich verbessert, fußballerisch ist aber noch Luft nach oben

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir haben uns - eine Rote Karte gab es aber leider - stark verbessert, was die Fairplay-Wertung und die Disziplin und das Benehmen auf dem Platz angeht. Das war uns vor der Saison wichtiger als sportlicher Erfolg. Wir haben den Kader ausgedünnt und obwohl wir nur noch eine Mannschaft stellen, wird es manchmal eng. Aber wir haben einigen Spielern, deren Verhalten uns nicht gefallen hat, gesagt, dass sie nicht mehr kommen brauchen. Das ist schade, aber war notwendig. Sportlich hat uns das sehr geschwächt, den Charakter des Teams hat es zum Positiven verändert. Es ist trotzdem noch ein langer Weg. Aber wir sind recht zufrieden.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga?

Von Abgängen ist mir nichts bekannt. Außer den Spielern, die wir rausgeworfen haben, deren Namen müssen nicht genannt werden. Natanael Bonfim Goncalves, ein Brasilianer, der auch so spielt, kam kurz vor der Winterpause. Außerdem ein Ukrainer, Vlad Petrenko. Nach dem Winter wird mit Pablo Moscard Benavent ein Erasmus-Student aus Spanien spielberichtigt sein. Echte Verstärkungen.

