 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

SV Villingendorf trumpft auf, SV Renquishausen in Torlaune

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Schwarzwald/Zollern los?

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Schwarzwald/Z.
KL A2 Schwarzwald/Z.
KL A3 Schwarzwald/Z.
SGM Bösingen II/Beffendorf II
SGM 08 Schramberg/SV Sulgen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Schwarzwald/Zollern war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

FC Suebia Rottweil – SGM Deißlingen/Lauffen II 1:0

Die Partie begann mit einem frühen Treffer. Anton Wenger brachte den FC Suebia Rottweil bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Anschließend blieb die Begegnung ohne weitere Tore. Die Gastgeber verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg.

SV Villingendorf – SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf 5:0

Der SV Villingendorf musste bis kurz vor der Pause auf die Führung warten. Marc Müller erzielte in der 45.+1. Minute das 1:0. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Dominik Doster erhöhte in der 49. Minute auf 2:0, ehe Nicolas Müller in der 63. Minute das 3:0 nachlegte. Nur drei Minuten später traf Vincent Krüger zum 4:0. In der 67. Minute war erneut Doster zur Stelle und machte mit seinem zweiten Treffer das 5:0 perfekt. Damit wurde aus der knappen Pausenführung noch ein deutlicher Heimsieg.

SGM Bösingen II/Beffendorf II – SGM Dunningen I/Seedorf II 2:0

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Christoph Awecker brachte die SGM Bösingen II/Beffendorf II bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Danach blieb es lange spannend, denn trotz des knappen Vorsprungs fiel zunächst kein weiterer Treffer. Erst in der Schlussphase sorgte Thomas Eger für die Entscheidung. In der 90. Minute erzielte er das 2:0 und machte damit den Heimsieg endgültig perfekt.

SGM 08 Schramberg/SV Sulgen – SGM Irslingen/Epfendorf 1:4

Die SGM Irslingen/Epfendorf legte einen starken Start hin. Paul Bihl brachte die Gäste in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Jonas Frommer erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, ehe Marius Beiter in der 41. Minute noch vor der Pause das 3:0 erzielte. Die Gastgeber kamen unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück: Justin Profft verkürzte in der 46. Minute auf 1:3. Hoffnung auf eine Aufholjagd keimte damit noch einmal auf, doch die Gäste ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Jonas Frommer traf in der 83. Minute zum 4:1 und machte damit seinen Doppelpack perfekt.

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Kreisliga A2:

SV Dotternhausen II – SpVgg Leidringen 2:0

Der SV Dotternhausen II setzte sich mit 2:0 gegen die SpVgg Leidringen durch. Colin Strobel brachte die Gastgeber in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Christian Nota nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff.

FC Steinhofen – TSV Laufen/Eyach 2:4

Der TSV Laufen/Eyach gewann die Partie mit 4:2 beim FC Steinhofen.

FV Bisingen – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 4:2

Der FV Bisingen ging früh in Führung – allerdings durch ein Eigentor von Tobias Staiger in der 8. Minute. Nach der Pause gelang der SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag durch Kai Heinzelmann in der 46. Minute der Ausgleich. Aykan Salih brachte Bisingen in der 61. Minute erneut mit 2:1 in Führung, doch Heinzelmann schlug erneut zu und erzielte in der 67. Minute das 2:2. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Tim Koch brachte Bisingen in der 90.+2. Minute mit 3:2 in Führung. Nur eine Minute später setzte Mario Salzieder mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim – FC Pfeffingen 4:1

Die Gastgeber legten mit einem Doppelpack den Grundstein für den Erfolg. Michael Riester traf in der 25. Minute zum 1:0 und erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Nach der Pause baute Elias Schlude den Vorsprung in der 50. Minute auf 3:0 aus. In der 65. Minute war erneut Riester zur Stelle und erzielte seinen dritten Treffer zum 4:0. Oliver Grumbach verkürzte in der 75. Minute noch auf 1:4, doch mehr ließ die SGM nicht zu.

SV Heiligenzimmern – SG TSV Obernheim/Nusplingen II 2:0

Der SV Heiligenzimmern blieb zunächst ohne Treffer, ehe Hannes Heck die Gastgeber in der 59. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Heck legte in der 73. Minute nach und erzielte auch das 2:0. Mit seinem Doppelpack sicherte er Heiligenzimmern den Heimsieg.

1. FC Burladingen – Sportfreunde Bitz 2:3

Der 1. FC Burladingen erwischte den besseren Start. Kevin Haiber brachte die Gastgeber in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Denis Mehov per Foulelfmeter auf 2:0. Die Sportfreunde Bitz gaben sich jedoch nicht geschlagen. Stefan Fischer verkürzte in der 59. Minute auf 1:2, Sergej Remche erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. In der 85. Minute drehte Jannik Vujacic die Partie schließlich komplett und erzielte das 3:2 für Bitz.

FV Rot-Weiß Ebingen 2006 – SV Rangendingen 0:3

Der SV Rangendingen feierte einen klaren Auswärtssieg. Alexander Esslinger brachte die Gäste in der 29. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Kim Barchet setzte in der 78. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

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Kreisliga A3:

SGM Gosheim/Wehingen – VfL Nendingen 4:2

Die SGM Gosheim/Wehingen erwischte den besseren Start. Leon Bregenzer brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Der VfL Nendingen antwortete in der 28. Minute durch Benedikt Schwarz mit dem 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause zog Gosheim/Wehingen jedoch wieder davon. Tim Schnitzer erzielte in der 39. Minute das 2:1, ehe Tom Hussal nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marc Braun in der 60. Minute auf 2:3 und brachte damit noch einmal Spannung in die Partie. Die endgültige Entscheidung fiel sechs Minuten später: Muhammet-Selim Savastürk unterlief in der 66. Minute ein Eigentor zum 4:2. Diesen Vorsprung brachte die SGM über die Zeit.

Spvgg Aldingen – SV Renquishausen 2:6

Die Spvgg Aldingen erwischte einen Blitzstart. Fabian Areschenkow traf bereits nach einer Minute zum 1:0. Doch der SV Renquishausen fand schnell zurück in die Partie. Marius Butz erzielte in der 24. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste in der 55. Minute erstmals mit 2:1 in Führung. Leo Sauter erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Willi Drachenberg verkürzte für Aldingen in der 65. Minute noch einmal auf 2:3, doch anschließend ließ Renquishausen nichts mehr anbrennen. Daniel Stehle stellte in der 69. Minute auf 4:2, Sauter erhöhte in der 73. Minute auf 5:2. Nur zwei Minuten später sorgte Stehle mit seinem zweiten Treffer für den 6:2-Endstand.

SV Egesheim – SV Seitingen-Oberflacht 2:1

Der SV Egesheim ging in der 18. Minute durch Thomas Gentner mit 1:0 in Führung. Der SV Seitingen-Oberflacht kam in der 37. Minute zurück und glich durch Jannis Mink zum 1:1 aus. Direkt nach der Pause fiel erneut ein Treffer: In der 46. Minute unterlief David Maier ein Eigentor, durch das Egesheim wieder mit 2:1 in Führung ging. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend. Weitere Tore fielen nicht, sodass der SV Egesheim den knappen Sieg über die Zeit brachte.

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