SV Villingendorf trumpft auf, SV Renquishausen in Torlaune

SGM Gosheim/Wehingen – VfL Nendingen 4:2

Die SGM Gosheim/Wehingen erwischte den besseren Start. Leon Bregenzer brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Der VfL Nendingen antwortete in der 28. Minute durch Benedikt Schwarz mit dem 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause zog Gosheim/Wehingen jedoch wieder davon. Tim Schnitzer erzielte in der 39. Minute das 2:1, ehe Tom Hussal nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marc Braun in der 60. Minute auf 2:3 und brachte damit noch einmal Spannung in die Partie. Die endgültige Entscheidung fiel sechs Minuten später: Muhammet-Selim Savastürk unterlief in der 66. Minute ein Eigentor zum 4:2. Diesen Vorsprung brachte die SGM über die Zeit.

Spvgg Aldingen – SV Renquishausen 2:6

Die Spvgg Aldingen erwischte einen Blitzstart. Fabian Areschenkow traf bereits nach einer Minute zum 1:0. Doch der SV Renquishausen fand schnell zurück in die Partie. Marius Butz erzielte in der 24. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste in der 55. Minute erstmals mit 2:1 in Führung. Leo Sauter erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Willi Drachenberg verkürzte für Aldingen in der 65. Minute noch einmal auf 2:3, doch anschließend ließ Renquishausen nichts mehr anbrennen. Daniel Stehle stellte in der 69. Minute auf 4:2, Sauter erhöhte in der 73. Minute auf 5:2. Nur zwei Minuten später sorgte Stehle mit seinem zweiten Treffer für den 6:2-Endstand.

SV Egesheim – SV Seitingen-Oberflacht 2:1

Der SV Egesheim ging in der 18. Minute durch Thomas Gentner mit 1:0 in Führung. Der SV Seitingen-Oberflacht kam in der 37. Minute zurück und glich durch Jannis Mink zum 1:1 aus. Direkt nach der Pause fiel erneut ein Treffer: In der 46. Minute unterlief David Maier ein Eigentor, durch das Egesheim wieder mit 2:1 in Führung ging. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend. Weitere Tore fielen nicht, sodass der SV Egesheim den knappen Sieg über die Zeit brachte.