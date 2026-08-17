SV Villingendorf trumpft auf, SV Renquishausen in Torlaune

SV Dotternhausen II – SpVgg Leidringen 2:0
Der SV Dotternhausen II setzte sich mit 2:0 gegen die SpVgg Leidringen durch. Colin Strobel brachte die Gastgeber in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Christian Nota nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff.
FC Steinhofen – TSV Laufen/Eyach 2:4
Der TSV Laufen/Eyach gewann die Partie mit 4:2 beim FC Steinhofen.
FV Bisingen – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 4:2
Der FV Bisingen ging früh in Führung – allerdings durch ein Eigentor von Tobias Staiger in der 8. Minute. Nach der Pause gelang der SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag durch Kai Heinzelmann in der 46. Minute der Ausgleich. Aykan Salih brachte Bisingen in der 61. Minute erneut mit 2:1 in Führung, doch Heinzelmann schlug erneut zu und erzielte in der 67. Minute das 2:2. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Tim Koch brachte Bisingen in der 90.+2. Minute mit 3:2 in Führung. Nur eine Minute später setzte Mario Salzieder mit dem 4:2 den Schlusspunkt.
SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim – FC Pfeffingen 4:1
Die Gastgeber legten mit einem Doppelpack den Grundstein für den Erfolg. Michael Riester traf in der 25. Minute zum 1:0 und erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Nach der Pause baute Elias Schlude den Vorsprung in der 50. Minute auf 3:0 aus. In der 65. Minute war erneut Riester zur Stelle und erzielte seinen dritten Treffer zum 4:0. Oliver Grumbach verkürzte in der 75. Minute noch auf 1:4, doch mehr ließ die SGM nicht zu.
SV Heiligenzimmern – SG TSV Obernheim/Nusplingen II 2:0
Der SV Heiligenzimmern blieb zunächst ohne Treffer, ehe Hannes Heck die Gastgeber in der 59. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Heck legte in der 73. Minute nach und erzielte auch das 2:0. Mit seinem Doppelpack sicherte er Heiligenzimmern den Heimsieg.
1. FC Burladingen – Sportfreunde Bitz 2:3
Der 1. FC Burladingen erwischte den besseren Start. Kevin Haiber brachte die Gastgeber in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Denis Mehov per Foulelfmeter auf 2:0. Die Sportfreunde Bitz gaben sich jedoch nicht geschlagen. Stefan Fischer verkürzte in der 59. Minute auf 1:2, Sergej Remche erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. In der 85. Minute drehte Jannik Vujacic die Partie schließlich komplett und erzielte das 3:2 für Bitz.
FV Rot-Weiß Ebingen 2006 – SV Rangendingen 0:3
Der SV Rangendingen feierte einen klaren Auswärtssieg. Alexander Esslinger brachte die Gäste in der 29. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Kim Barchet setzte in der 78. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt.