SV Villenbach und TSV Binswangen starten gemeinsame Zukunft

von links: Lukas Filbrich, Elias Mück, Kai Rauner, Bernd Forster, Jonas Winkler und Lukas Bingel – Foto: Franz Hartl

Der SV Villenbach und der TSV Binswangen werden ab der Saison 2026/27 im Herrenbereich gemeinsame Wege gehen. Bereits seit der vergangenen Saison besteht eine Spielgemeinschaft der beiden Vereine in der zweiten Mannschaft. Künftig werden nun auch die ersten Mannschaften zusammengeführt.

Auch das bisherige Trainerduo des SV Villenbach, Rauner/Forster, steht dem Zusammenschluss positiv gegenüber und wird das gemeinsame Projekt weiterhin betreuen.

Dem Schritt gingen mehrere Monate intensiver Gespräche voraus. Beide Vereine sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit langfristig die besten Voraussetzungen bietet, um weiterhin erfolgreichen Fußball in der Region zu ermöglichen. Hintergrund der Entscheidung ist unter anderem die Entwicklung im Jugendbereich: In den kommenden Jahren werden bei beiden Vereinen kaum Nachwuchsspieler in den Herrenbereich aufrücken. Durch die Bündelung der Kräfte möchten die Verantwortlichen frühzeitig stabile sportliche Strukturen schaffen.

Aus den bisherigen ersten Mannschaften sowie der bereits bestehenden Spielgemeinschaft in der zweiten Mannschaft werden zur Saison 2026/27 insgesamt zwei Herrenmannschaften gebildet. Dabei erhoffen sich die Verantwortlichen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern des SV Villenbach und jungen Talenten des TSV Binswangen.

„Die Gespräche verliefen von Anfang an sehr konstruktiv. Beide Vereine haben einen hohen Stellenwert für den Fußball und verfolgen ähnliche Ziele“, erklärt Lukas Filbrich vom SV Villenbach.

Der Abteilungsleiter des TSV Binswangen, Elias Mück, betont zudem: „Gerade im oberen Zusamtal ist dieser Schritt ein deutliches Zeichen, in welche Richtung sich der Amateurfußball in der Region entwickeln wird. Wir sind davon überzeugt, dass unser Zusammenschluss die richtige Entscheidung ist.“

Auch Trainer Kai Rauner unterstreicht seine Verbundenheit mit dem Verein und dem Projekt: „Seit fünf Jahren ist der SV Villenbach für mich mehr als nur ein Trainerposten – er ist für mich wie ein Heimatverein geworden. Nach vielen guten und intensiven Gesprächen haben mein Co-Trainer und ich uns im Zuge des Zusammenschlusses ganz bewusst entschieden, unseren Weg hier weiterzugehen. Wir glauben fest an das große Potenzial dieser SG und möchten die gemeinsame Entwicklung weiterhin mit voller Leidenschaft mitgestalten.“

Für die zweite Mannschaft soll künftig zudem ein eigener Trainer eingesetzt werden. Hier wird nun nach einem geeigneten Kandidaten Ausschau gehalten, um zum Start im Juli den passenden Mann gefunden zu haben.