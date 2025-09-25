SV Viktoria Potsdam und SG Einheit Zepernick mit Heimaufgaben

Die Landesliga Nord geht in den 5. Spieltag. An der Spitze liefern sich Aufsteiger Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während im Tabellenkeller bereits früh die Nerven blank liegen. Acht Partien sorgen für Spannung – von den Aufstiegsplätzen bis hin zu den Abstiegssorgen.

Morgen, 19:30 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick Angermünder FC Angermünde 19:30 live PUSH

Die SG Einheit Zepernick hat ihre perfekte Serie auch in Glienicke fortgesetzt. Tom Bittner traf in der Nachspielzeit zum späten 1:0-Erfolg, wodurch Zepernick weiter ohne Punktverlust bleibt. Mit zwölf Zählern aus vier Spielen sind die Gastgeber Tabellenzweiter. Der Angermünder FC nahm zuletzt beim 2:2 in Zehdenick einen Zähler mit, Fabian Gehrt traf gleich doppelt. Mit vier Punkten rangieren die Gäste auf Platz zehn und wollen beim Favoriten bestehen. ---

Morgen, 19:30 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria SG Bornim SG Bornim 19:30 PUSH

Der SV Viktoria Potsdam bleibt das Team der Liga. Beim 7:1-Sieg in Bernau sorgten unter anderem Mathis Lange, Jeff Salpeter und Daniel Becker mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 28:4 führt der Aufsteiger die Tabelle an. Gegner SG Bornim hingegen steckt in einer Krise. Nach dem 0:3 gegen Buckow/Waldsieversdorf stehen die Gäste noch ohne Punkt auf dem vorletzten Rang. Potsdam geht als haushoher Favorit in dieses Duell. ---

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf feierte am vergangenen Spieltag beim 3:0 in Bornim einen Sieg. Joao Victor Braga De Souza, Theo Hahn und Nick Turner trafen. Mit fünf Punkten liegt der FC Concordia im Mittelfeld. Nun wartet mit Preussen Eberswalde ein Spitzenteam, dessen Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug abgebrochen wurde. Eberswalde hat sieben Zähler und will gewinnen. ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin verlor deutlich mit 1:4 in Schönow. Alexander Riehl konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Mit drei Punkten aus vier Spielen steht die Eintracht auf Platz zwölf. Der SV 1920 Zehdenick zeigte gegen Angermünde eine Achterbahnfahrt: Marcin Krystek und Mohamed Akasha hatten eine 2:0-Führung herausgeschossen, ehe Fabian Gehrt zweimal traf. Am Ende stand ein 2:2. Mit nur drei Punkten sind die Gäste Elfter. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Der FC 98 Hennigsdorf setzte sich zuletzt mit 3:1 in Babelsberg durch. Sascha Mett, Ron Hass und Ben Schulze erzielten die Treffer. Mit sechs Punkten hat Hennigsdorf einen soliden Saisonstart hingelegt. Der SV Schwarz-Rot Neustadt ging beim 0:4 gegen Schwedt unter. Szymon Wierzchowski traf dreimal für den Gegner. Mit nur zwei Punkten steckt Neustadt tief im Tabellenkeller. Die Gäste stehen früh unter Druck. ---

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt FSV Bernau FSV Bernau 14:00 PUSH

Der FC Schwedt 02 zeigte beim 4:0 in Neustadt seine Stärke. Dreifachtorschütze Szymon Wierzchowski war der überragende Mann. Mit sieben Punkten und nur zwei Gegentoren sind die Schwedter Dritter. Der FSV Bernau musste dagegen ein Debakel erleben. Gegen Potsdam verlor man mit 1:7, lediglich Ousmane Kone traf für die Gastgeber. Mit sieben Punkten liegt Bernau trotzdem im vorderen Mittelfeld, braucht aber Wiedergutmachung. ---

Die Partie des SV Falkensee-Finkenkrug in Eberswalde wurde abgebrochen. Mit fünf Punkten aus drei Spielen sind die Gastgeber noch ungeschlagen. Der Schönower SV feierte mit dem 4:1 gegen Alt Ruppin einen klaren Sieg. Hein-Peter Splett schnürte einen Hattrick, Bartosz Barandowski legte nach. Mit sieben Punkten rangieren die Schönower im oberen Tabellenfeld. Dieses Duell verspricht Offensivfußball pur. ---