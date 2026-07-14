SV Viktoria Potsdam: Neuer Abwehrspieler für die Brandenburgliga

Der Aufstieg in die Brandenburgliga markiert für den SV Viktoria Potsdam einen Meilenstein, der im Verein für große Vorfreude sorgt. Doch die neue Spielklasse verlangt dem Meister der Landesliga Nord sportlich alles ab. Um sich im neuen Umfeld zu beweisen, benötigt die Mannschaft neue Stabilität, weshalb die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 bereits auf Hochtouren läuft.

Verstärkung für das himmelblaue Abwehrzentrum

Als erster wichtiger Zugang steht Julian Bache fest. Der Abwehrspieler wechselt vom Oberligisten TuS Makkabi Berlin nach Potsdam und soll künftig die Defensive der Mannschaft verstärken. Er wird bei den Himmelblauen mit der Rückennummer 4 auflaufen. Der Verein heißt den Neuzugang willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Saison sowie viele gemeinsame Erfolge im himmelblauen Trikot.

Ein tiefgreifender Umbruch im Kader

Der Neuzugang ist dringend notwendig, da das Gesicht der Mannschaft vor einem tiefgreifenden Wandel steht. Dem einen Neuzugang stehen insgesamt acht Abgänge gegenüber. Ben Sparmann, Sebastian Lemgau, Kyrylo Krasnopolskyi, Owen Orobosa Osaghae und Nikolas Tix verlassen den Verein mit unbekanntem Ziel. Jonas Gutknecht wechselt intern in die zweite Mannschaft des SV Viktoria Potsdam. Zudem stehen zwei Abschiede an: Pascal Borowski und Nils Gottschick beenden beide ihre aktive Karriere.