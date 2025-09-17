SV Viktoria Gmhütte springt über den Strich

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Viktoria Gmhütte feierte in der Bezirksliga am Mittwochabend gegen den SC Melle 03 II nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg. Durch die drei gewonnenen Punkte konnte der Gastgeber die Abstiegsplätze verlassen.

In einen engen und sehr umkämpften Spiel gelang dem erst 18-jährigen Eigengewächs Pascal Müller in seinem zweiten Spiel im Bezirksliga-Team des SV Viktoria Gmhütte kurz vor der Pause das goldene Tor zum wichtigen 1:0-Erfolg gegen den SC Melle 03 II. Erzielte das Tor des Tages - Pascal Müller - – Foto: Fupa

Es war das erwartete Kampfspiel auf einem sehr rutschigen und kleinen Platz. Die erste Halbzeit geht Viktoria verdient in Führung, da wir es nicht geschafft haben so in die Zweikämpfe zu kommen wie wir uns das vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich druckvoller nach vorne gespielt. Fehlendes Glück im Abschluss und einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns haben schlussendlich aber dazu geführt, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren. Herzlichen Glückwunsch nach Hütte,“ lautet das Statement von Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).