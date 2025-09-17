SV Viktoria Gmhütte springt über den Strich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Viktoria Gmhütte feierte in der Bezirksliga am Mittwochabend gegen den SC Melle 03 II nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg. Durch die drei gewonnenen Punkte konnte der Gastgeber die Abstiegsplätze verlassen.
In einen engen und sehr umkämpften Spiel gelang dem erst 18-jährigen Eigengewächs Pascal Müller in seinem zweiten Spiel im Bezirksliga-Team des SV Viktoria Gmhütte kurz vor der Pause das goldene Tor zum wichtigen 1:0-Erfolg gegen den SC Melle 03 II.
Erzielte das Tor des Tages - Pascal Müller - – Foto: Fupa
Es war das erwartete Kampfspiel auf einem sehr rutschigen und kleinen Platz. Die erste Halbzeit geht Viktoria verdient in Führung, da wir es nicht geschafft haben so in die Zweikämpfe zu kommen wie wir uns das vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich druckvoller nach vorne gespielt. Fehlendes Glück im Abschluss und einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns haben schlussendlich aber dazu geführt, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren. Herzlichen Glückwunsch nach Hütte,“ lautet das Statement von Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).
"Wir haben heute eine starke und kämpferische Leistung über 90 Minuten gezeigt. Jeder war für den anderen da und hat alles gegeben. Wir sind stolz auf die Mannschaft, dass sieg gezeigt hat, was sie kann. Unter dem Strich haben wir das Spiel gewonnen und konnten den Anschluss halten. Am Wochenende wollen wir direkt nachlegen,“ freute sich Trainer Marcel Ruschmeier über die Leistung seiner Mannschaft.