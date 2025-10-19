SV Viktoria Gmhütte gelingt Befreiungschlag

Fupa-Archivfoto - – Foto: Pascal Wegner

Mit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga beim SV Quitt Ankum kletterte der SV Viktoria Gmhütte auf den elften Tabellenplatz und verschaffte sich mit einem Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge vorerst Luft im Tabellenkeller.

Mit der ersten Angriffsaktion brachte Robin Flechsig nach gelungener Vorarbeit von Patrick Lünnemann die Gäste in Führung. Der Gastgeber war danach tonangebend drückte danach auf den Ausgleich. In der Phase fehlte Dennis Morast das nötige Quäntchen Glück, als sein Freistoß nach knapp einer halben Stunde nur ans Aluminium klatschte. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Patrick Lünnemann, der bereits den ersten Treffer vorbereite hatte, gelang kurz vor der Pause mit seinem Treffer zum 2:0 für die Gäste bereits eine Vorentscheidung. Der Spielverlauf war zur Pause ein wenig auf den Kopf gestellt. Quitt Ankum hatte gute Tormöglichkeiten und Viktoria Gmhütte nutzt seine wenigen Chancen eiskalt. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit machte Robin Flechsig mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für die Gäste den Deckel auf das Spiel. Lars Wessendorf gelang noch eine Ergebniskosmetik zum 1:3, bevor Artur Morast nach seiner gelben-roten Karte vorzeitig duschen konnte. Robin Flechsig 2 x und Patrick Linnemann trafen für V. Gmhütte – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Heute haben wir über das gesamte Spiel eine geschlossene und kämpferische Leistung der Mannschaft gesehen. Mit der erste Aktion haben wir das erste Tor gemacht und das gab uns Rückenwind. Wir konnten dann noch mit dem zweiten Tor nachlegen. Aufgrund von hoher Krankenquote mussten wir auf fast jeder Position die Aufstellung verändern. Letztendlich haben die Spieler die heute von Anfang an gespielt haben gezeigt, dass diese auf jeden Fall Bezirksliga Niveau habrn. Nächste Woche geht's dann weiter und wir hoffen, dass wir diesen Schwung in die nächsten Wochen mitnehmen können,“ freute sich Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte) über den wichtigen Sieg im Kellerduell.