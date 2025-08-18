SV Viktoria Gmhütte feiert ersten Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Bezirksliga musste der bisher noch punktlose SV Viktoria Gmhütte beim Aufsteiger SV Alfhausen antreten.
Doppeltorschütze Hüseyin Coban brachte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Anfang der zweiten Halbzeit schwächte sich der SV Alfhausen selbst. Torhüter Lukas Terheide sah nach einer Notbremse die rote Karte. In Unterzahl konnte der Gastgeber nur noch wenige Chancen kreieren. Zehn Minuten vor dem Abpfiff gelang Hüseyin Coban mit seinem zweiten Treffer nach feiner Vorarbeit von Marcel Ruschmeier das Tor zum 2:0. Damit war das Spiel entschieden. Elvir Gashi baute kurz vor dem Schlußpfiff die Führung auf 3:0 für die Gäste aus. Mit dem ersten Saisonsieg meldet sich der SV Viktoria Gmhütte nach der kleinen Negativserie von drei Niederlagen erfolgreich zurück und will am Mittwoch um 18.45 Uhr beim SF Lechtingen gleich nachlegen. Der SV Alfhausen reist nächsten Sonntag um 15.00 Uhr zum SSC Dodesheide.
Doppeltorschütze gegen SV Alfhausen - Hüseyin Coban – Foto: Fupa
Wir hatten uns mehr vorgenommen. Erste Halbzeit können, vielleicht müssen wir mit 1-0 in Führung gehen. Auf der anderen Seite hatte GM-Hütte auch gute Chancen. In Unterzahl war es dann schwer, das Spiel zu drehen,“ sagte uns Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen).
"Wir haben heute das Spiel völlig verdient mit 3:0 gewonnen. Über das gesamte Spiel über haben wir einige Torchancen liegen gelassen, die wir hätten besser ausspielen lassen können. Mitte der 2. Halbzeit war Alfhausen nach einer Notbremse des Torwarts in Unterzahl und hat es phasenweise trotzdem ganz gut gemacht. Letztendlich haben wir in der Schlussphase noch unsere Torchancen nutzen können. Auch heute haben wir wieder einen Fortschritt innerhalb der Mannschaft gesehen und freuen uns jetzt auf das Spiel am Mittwoch gegen SF Lechtingen,“ meinte Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).