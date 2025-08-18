– Foto: Andreas LITZE Richter

SV Viktoria Gmhütte feiert ersten Saisonsieg Hüseyin Coban trifft doppelt in Überzahl Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Alfhausen Vik. GMHütte

In der Bezirksliga musste der bisher noch punktlose SV Viktoria Gmhütte beim Aufsteiger SV Alfhausen antreten.

Doppeltorschütze Hüseyin Coban brachte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Anfang der zweiten Halbzeit schwächte sich der SV Alfhausen selbst. Torhüter Lukas Terheide sah nach einer Notbremse die rote Karte. In Unterzahl konnte der Gastgeber nur noch wenige Chancen kreieren. Zehn Minuten vor dem Abpfiff gelang Hüseyin Coban mit seinem zweiten Treffer nach feiner Vorarbeit von Marcel Ruschmeier das Tor zum 2:0. Damit war das Spiel entschieden. Elvir Gashi baute kurz vor dem Schlußpfiff die Führung auf 3:0 für die Gäste aus. Mit dem ersten Saisonsieg meldet sich der SV Viktoria Gmhütte nach der kleinen Negativserie von drei Niederlagen erfolgreich zurück und will am Mittwoch um 18.45 Uhr beim SF Lechtingen gleich nachlegen. Der SV Alfhausen reist nächsten Sonntag um 15.00 Uhr zum SSC Dodesheide. Doppeltorschütze gegen SV Alfhausen - Hüseyin Coban – Foto: Fupa

Wir hatten uns mehr vorgenommen. Erste Halbzeit können, vielleicht müssen wir mit 1-0 in Führung gehen. Auf der anderen Seite hatte GM-Hütte auch gute Chancen. In Unterzahl war es dann schwer, das Spiel zu drehen,“ sagte uns Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen).