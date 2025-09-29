SV Viktoria Gesmold siegt mit Glanzleistung

"Heute sind wir nicht richtig in die Partie gekommen, waren oft ein Schritt zu spät dran. Wirkten etwas müde. In der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus, aber wir hatten heute leider nicht die Durchschlagskraft um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben eine sehr junge Truppe und wir sind stolz auf die Jungs, deshalb Mund abputzen und weiter geht’s,“ meinte Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).

Wie gehts es weiter?

Der SV Bad Rothenfelde erwartet am Mittwoch den 01. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - den Spitzenreiter TSV Venne zum Topspiel.

Am Sonntag 05. Oktober reist der SV Bad Rothenfelde um 15.00 Uhr zum SV Quitt Ankum.

Am Donnerstag 02. Oktober 2025 um 19.30 Uhr erwartet Viktoria Gesmold den TUS Eintracht Rulle. Eine Woche später reiste das Team zum SV Viktoria Gmhütte.