SV Viktoria Gesmold siegt mit Glanzleistung

Nach 22 Punkten aus acht Spielen in der Bezirksliga ist die Serie Serie des SV Bad Rothenfelde nach der 0:4-Niederlage gegen den SV Viktoria Gesmold gerissen und der Abstand zum Tabellenführer TSV Venne auf vier Punkte angewachsen.
Nach einer halben Stunde Spielzeit führten die glänzend aufgelegten Gäste durch Tore von Arne Schlüter, Nico Linnemann und Aron Winter bereits mit 3:0 Toren. Damit war das Spiel bereits früh entschieden. Nico Linnemann mit einem verwandelten Foulelfmeter stellte in der Schlußphase den 4:0-Endstand her. Mit dem vierten Sieg in Folge und bei anhaltend starken Leistungen ist die Mannschaft von Trainer Andrè Rose sicher ein Kandidat für die Plätze in der Spitzengruppe.
Doppeltorschütze Nico Linnemann - V. Gesmold - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Das Team hat den Matchplan optimal umgesetzt und konnte somit an die starke Trainingswoche anschließen. Einzeln und im Kollektiv wurde hervorragend gearbeitet und gespielt - Chapeau dafür,“ sagte uns Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).
"Heute sind wir nicht richtig in die Partie gekommen, waren oft ein Schritt zu spät dran. Wirkten etwas müde. In der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus, aber wir hatten heute leider nicht die Durchschlagskraft um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben eine sehr junge Truppe und wir sind stolz auf die Jungs, deshalb Mund abputzen und weiter geht’s,“ meinte Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).
Wie gehts es weiter?
Der SV Bad Rothenfelde erwartet am Mittwoch den 01. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - den Spitzenreiter TSV Venne zum Topspiel.
Am Sonntag 05. Oktober reist der SV Bad Rothenfelde um 15.00 Uhr zum SV Quitt Ankum.
Am Donnerstag 02. Oktober 2025 um 19.30 Uhr erwartet Viktoria Gesmold den TUS Eintracht Rulle. Eine Woche später reiste das Team zum SV Viktoria Gmhütte.