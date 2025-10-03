SV Viktoria Gesmold klettert in die Spitzengruppe

Nach einem insgesamt schwachen Saisonstart kletterte der Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold nach ihrem fünften Sieg in Folge in die Spitzengruppe der Bezirksliga und belegt nach dem knappen 2:1-Heimsieg gegen TUS Eintracht Rulle den dritten Tabellenplatz.

Mitte der ersten Halbzeit brachte Aron Winter mit seinem fünften Saisontor den Gastgeber in Führung. Den zuletzt deutlich formverbesserten Gästen aus Rulle, die aus den letzten drei Spielen sieben Punkte verbuchten und nach einem Katastrophen-Start die Abstiegsplätze verlassen konnten, gelang kurz vor der Pause durch Lorin Rehme der Ausgleichstreffer. Christian Njoku erzielte nach einer Stunde Spielzeit die erneute Führung für Viktoria Gesmold. Weitere klare Möglichkeiten der überzeugend auftretenden Gastgeber blieben ungenutzt. Eintracht Rulle leistete heftige Gegenwehr, musste am Ende aber den verdienten Erfolg des Gastgebers anerkennen.

„Das Ergebnis spiegelt nicht die Verhältnisse auf dem Platz wider, da wir eine Vielzahl an Torchancen leider ungenutzt lassen. Insgesamt sind wir mit dem Auftritt dennoch zufrieden. Nachdem wir in der 45. Minute ein Gegentor kassieren, ändern wir in der Halbzeit Kleinigkeiten und spielen dann in der 2. Halbzeit sehr konstruktiv mit dem Ball und lassen dem Gegner keine Chance. Die Art und Weise hat mir gefallen, da wir auch nach dem Ausgleich die Ruhe behalten haben,“ lautet das Statement von Coach Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).

Christina Njoku erzielte den Siegtreffer für V. Gesmold

„Wir machen insgesamt ein gutes Spiel. Viktoria Gesmold gewinnt verdient mit 2:1 Toren. Konnte durchaus auch noch das 3:1 erzielen. Aber auch wir haben dann eine große Möglichkeit zum 2:2-Ausgleich, die wir allerdings nicht nutzten und somit alles in allem ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft. Wir sind auf einem guten Weg und haben ein gutes Auswärtsspiel geliefert gegen eine sehr gute Gesmolder Mannschaft,“ sagte und Trainer Benjamin Hettwer (TUS Eintracht Rulle) nach dem Spiel.

Die nächsten Spiele der Teams:

Der SV Viktoria Gesmold spielt am kommenden Samtag 11.10.25 um 16.00 Uhr beim Viktoria Gmhütte.

TuS Eintracht Rulle erwartet am Sonntag 12.10.25 um 15.00 im Kellerduell die Mannschaft des SV Quitt Ankum