SV Viktoria Gesmold kann TSV Venne nicht stoppen

Im Topspiel zwischen dem TSV Venne und dem Landesligaabsteiger SV Viktoria Gesmold ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff eine Schrecksekunde für den Gastgeber. In einer unübersichtlichen Situation hätte Schiedsrichter Ole Wolters auf Strafstoß für die Gäste entscheiden können, aber er entschied auf weiter spielen. In der 70. Minute dann die spielentscheidende Szene. Nach einem Handspiel im Gesmolder Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den TSV Venne. Addy Waku Menga verwandelt den Elfmeter eiskalt zur Führung für den Gastgeber. In der hektischen Schlussphase verteidigte der TSV Venne den knappen Vorsprung und siegt verdient. Venne erreicht 13 Punkte aus fünf Spielen und bleibt ungeschlagen Tabellenzweiter, hauchdünn hinter Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde. Der Zweikampf um die Tabellenführung geht am kommenden Sonntag mit den Spielen SV Viktoria Gmhütte gegen SV Bad Rothenfelde und SV Quitt Ankum gegen TSV Venne weiter.