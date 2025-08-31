SV Viktoria Gesmold kann TSV Venne nicht stoppen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Topspiel zwischen dem TSV Venne und dem Landesligaabsteiger SV Viktoria Gesmold ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.
Nach Wiederanpfiff eine Schrecksekunde für den Gastgeber. In einer unübersichtlichen Situation hätte Schiedsrichter Ole Wolters auf Strafstoß für die Gäste entscheiden können, aber er entschied auf weiter spielen. In der 70. Minute dann die spielentscheidende Szene. Nach einem Handspiel im Gesmolder Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den TSV Venne. Addy Waku Menga verwandelt den Elfmeter eiskalt zur Führung für den Gastgeber. In der hektischen Schlussphase verteidigte der TSV Venne den knappen Vorsprung und siegt verdient. Venne erreicht 13 Punkte aus fünf Spielen und bleibt ungeschlagen Tabellenzweiter, hauchdünn hinter Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde. Der Zweikampf um die Tabellenführung geht am kommenden Sonntag mit den Spielen SV Viktoria Gmhütte gegen SV Bad Rothenfelde und SV Quitt Ankum gegen TSV Venne weiter.
Erzielte das Tor des Tages - Addy Waku Menga - TSV Venne – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Es war ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften haben alles reingehauen. Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen, dennoch nie unfairer Natur. Die wenigen Torchancen beider Mannschaften konnten wir durch einen klaren Handelfmeter zu unserem Vorteil nutzen. Für uns war die geschlossene, disziplinierte Mannschaftsleistung der Weg zum Sieg,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).
„Beide Teams konnten den Zuschauern in der ersten Hälfte kein gutes Spiel liefern. In der zweiten Halbzeit waren wir bestimmend, verpassen hier aber etwas Zählbares rauszumachen. Dies änderte sich nach dem Elfmeter leider auch nicht mehr. Unser junges Team muss gerade einiges an Lehrgeld zahlen. Ich bleibe aber überzeugt von meinem Team. Das wird sich in den kommenden Wochen auch wieder in Punkten widerspiegeln. Glückwunsch an den TSV Venne,“ lautete das Statement von Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).