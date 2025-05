– Foto: Malte Wöhrmann, Björ

SV Viktoria Gesmold gewinnt das Derby gegen SSC Dodesheide SSC und Viktoria im Abstiegskampf gleichauf

Nach dem Derby-Sieg im Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SSC Dodesheide hat der SV Viktoria Gesmold seine Chancen im Abstiegskampf der Landesliga deutlich verbessert. Nach sechs Punkten aus zwei Spielen innerhalb von vier Tagen hat Viktoria Gesmold mit dem SSC Dodesheide nach Punkten gleich gezogen. Beide Teams liefern sich vier Spieltage vor dem Ende der Saison ein enges Kopf- an Kopfrennen um den ersten Nichtabstiegsplatz.

Beide Mannschaften waren mit hohen Erwartungen ins Spiel gegangen und erreichten in der Rückserie bisher 13 Punkte. Die Truppe von Trainer Yannick Flottmann kam mit der Empfehlung eines sensationelle Sieges am vergangenen Wochenende beim Spitzenreiter BW Papenburg. Der Gastgeber gewann in Laufe der Woche beim SV Bad Bentheim. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz in Gesmold. Der SSC Dodesheide war zu Beginn das etwas aktiver Team und und verpasste nach einer Viertelstunde eine aussichtsreiche Chance durch Luciano Faraci. Nach einer halben Stunde war es Carl Gründel, der nach einem guten Angriff den Pfosten des Gesmolder Toren traf. Das 0:0 zur Pause mit Vorteilen für die Gäste ging in Ordnung. Nach Wiederanpfiff kam der Gastgeber besser ins Spiel. Zunächst verpasste Linnemann eine gute Gelegenheit; dann traf Luis Tölking nach einer knappen Stunde Spielzeit zur 1:0-Führung für den Gastgeber.

Luis Thölking erzielte die Führung für Viktoria Gesmold gegen den SSC Dodesheide – Foto: Fupa

Der SSC war in der Phase geschockt und Viktoria Gesmold verpasste eine weitere gute Gelegenheit. Es entwickelte sich ein Spiel mit ausgeglichenen Spielanteilen. Zehn Minuten vor dem Ende baute der eingewechselte Christian Njouk die Führung für Viktoria Gesmold aus.

Christian Njoku machte den Deckel auf die Partie – Foto: Fupa

SV Viktoria Gesmold siegte nach einer deutlichen Leistungssteigung in der zweiten Halbzeit verdient und reist am kommenden Samstag zum aktuellen Tabellenzweiten BW Papenburg. Der SSC Dodesheide erwartet bereits am nächsten Freitag SV Vorwärts Nordhorn.