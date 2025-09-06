SV Viktoria Gesmold gewann Abendspiel souverän

„Wir haben von Beginn an keinen Zweifel daran gelassen, dass wir das Spiel heute gewinnen werden. Dies spiegelt sich vor allem durch das Halbzeitergebnis wider. Wir setzen hier weiter an und wollen in den kommenden Spielen weiter punkten,“ sagte und Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold). Viktoria Gesmold hielt das Tempo hoch und drückt weiter; die Gäste hatten in der Phase dem Angriffsdruck nur wenig entgegen zu setzen. Lars Hübner machte mit seinem zweiten Treffer zum verdienten 3:0 kurz vor der Pause bereits den Deckel auf die Partie. In der zweiten Halbzeit behielt der Gastgeber die Spielkontrolle und gewann am Ende verdient.

"Verdient verloren. Mich ärgert es , dass wir erneut in zwei Minuten das 1:0 und das 2:0 bekommen und dadurch das Spiel herschenken. Daran müssen wir arbeiten,“ lautete das Statement von Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen).