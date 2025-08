SV Viktoria Gesmold gelingt Pokalrevanche

Mit einen Doppelpack in der dritten und 30. Spielminute brachte Aron Winter die Gäste früh in die Erfolgspur.

Nico Linnemann erhöhte wenig später auf 3:0 und sorgte mit seinem zweiten Treffer eine Viertelstunde vor dem Abpfiff bereits für eine frühe Vorentscheidung. Daniel Klein gelang der zwischenzeitliche Anschlußtreffer für den Gastgeber.

„Die Mannschaft hat erneut gezeigt, dass sie Inhalte aus der Trainingswoche schnell umsetzen kann und aus den Fehlern der vergangenen Woche lernt. Das zeichnet das Team aus. So haben wir mit einigen taktischen Anpassungen ein anderes Gesicht als vergangene Woche gezeigt. Das wurde mit einem verdienten Sieg belohnt, was mich für die Jungs sehr freut," lautet das Statement von Trainer Andre Rose (SV Viktoria Gesmold).

"Das war heute eine absolut verdiente Niederlage für uns und auch in der Höhe verdient. Es war ein bisschen eine Kopie des Pokalspiels, allerdings umgedreht. Gesmold war uns in vielen Momenten überlegen und konnte sich die sichere Führung erspielen, die dann nicht wirklich gefährdet wurde im weiteren Spielverlauf. Bei uns haben heute in allen Belangen Prozentpunkte gefehlt, aber wir richten den Blick nach vorne. Glückwunsch an Gesmold," sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer) nach dem Spiel.