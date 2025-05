– Foto: Malte Wöhrmann

SV Viktoria Gesmold feiert wichtigen Auswärtssieg Neue Hoffnung auf den Klassenerhalt nach 2:0-Erfolg beim SV Bentheim

Einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga feierte der SV Viktoria Gesmold beim stark abstiegsgefährdeten SV Bentheim.

Die Gäste stellten von Beginn das bessere Team, hatten eine starke Defensive , verfügten über einen gekonnten Spielaufbau und agierten druckvoller als der Gastgeber. Bereits in der 10. Spielminute erzielte Eric Grothaus die frühe Führung für Viktoria Gesmold.

Bis zur Pause fielen keine weiteren Treffer. Die Gäste kontrollierten auch nach der Pause das Spiel und Nico Linnemann gelang nach einer Stunde Spielstand der vorentscheidende Treffer zum 2:0 für die Gäste.

Am Ende ein völlig verdienter Sieg für die Gäste die mit dem Erfolg in der Tabelle Anschluß zu den Nichtabstiegsplätzen herstellten und viel Selbstvertrauen vor dem wichtigen Derby am kommenden Sonntag gegen den SSC Dodesheide sammeln konnten.