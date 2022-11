SV „Viktoria“ Gehweiler gewinnt Derby

Nachdem die 2. Mannschaft sich klar mit 4:0 durchsetzten konnte waren für das Spiel der 1. Mannschaft alle weichen gelegt!

Von Beginn an sahen wir einen wachen und aggressiven SVG der sich bereits in Minute 1 mit einem Tor in Richtung Derbysieg schoss Torschütze Valentino Fontanini konnte locker einschieben nach schönem Querpass von Wolf.

Ein verschlafenesFurschweiler verpasste die Anfangsphase komplett so hieß es in Minute 6 2:0 durch Daniel Wolf.

Im Anschluss kam Furschweiler dann ein wenig besser ins Spiel aber zwingende Chancen konnten sie sich nicht erarbeiten was auch einer guten Defensiv Arbeit von Gehweiler anzurechnen ist.

In der 33. Minute dann glatt rot gegen A.Brandenburger wegen Nachtreten vollkommen unnötig! Ab diesem Punkt wurde es ein ruppiges Spiel viele kleine Fouls viele schwer nachvollziehbare Schiedsrichterentscheidungen, was dann in der 41. Minute auch zu einem unberechtigten Elfmeter führte. (Anders als im Live-Ticker beschrieben der doch etwas mit der roten Brille verfasst wurde)

Diesen verwandelte Furschweiler obwohl Klemm die richtige Ecke hat und sogar dran war.

2:1

Dann kurz vor der Halbzeitpause ein Freistoß aus ca 20 Metern für den SVG klare Sache für unseren Spezialisten und Trainer Kevin Wolf der das Ding dann auch fulminant unter die Latte ins linke Eck hämmerte.

3:1 verdienter Pausenstand