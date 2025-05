SV verpasst Sieg gegen den Spitzenreiter

Tore:





1:0 (56.) Marco Kaltenbrunner

1:1 (71.) Anton Mildenberger





Zwei grundverschiedene Halbzeiten prägten das verbissen geführte Spitzenspiel, bei dem die spielerischen Akzente vor allem im zweiten Durchgang doch etwas zu kurz kamen. Die Gastgeber waren vor der Pause die deutlich bessere Mannschaft, ließen hinten kaum etwas zu und erspielten sich nach vorne einige gute Möglichkeiten, ohne dabei dabei jedoch den einige Male großartig parierenden VfB-Schlussmann entscheidend bezwingen zu können. Dass man es nach Marco Kaltenbrunners Führungstreffer nicht verstand, die sich nun bietenden Räume öfters zu schnellen Kontern zu nutzen, muss sich die Walzel/Özdemir-Truppe als berechtigten Vorwurf gefallen lassen, doch bleibt dies die einzige Kritik an einer ansonsten tadellosen Vorstellung der Hausherren.





Der SV startete ohne Murat Yildiz und auch ohne Spielertrainer Jason Walzel im Vorwärtsgang in die Partie, die bereits früh einen ersten Aufreger hatte, als Samuel Kronigs Alleingang vom letzten Abwehrspieler der Gäste an der Strafraumgrenze mit einem rüden Foul gebremst wurde. Doch statt Rot für eine offensichtliche Notbremse zu ziehen, entschied der Unparteiische völlig unverständlich nur auf Freistoß, mit dem Kronig jedoch am glänzend reagierenden Gäste-Keeper Niefer scheiterte (10.). Nach einem VfB-Abseitstreffer (15.) annullierte der Schiedsrichter auch auf der Gegenseite einen Ser-Treffer, bei dem die Entscheidung auf Abseits jedoch höchst umstritten war (24.). Der SV war jetzt richtig gut im Spiel und so hatte Damir Ser auch die nächste gute Gelegenheit, als er eine Linksflanke von Kronig per Kopf denkbar knapp am Pfosten vorbei ins Toraus köpfte (32.). Bei der einzigen Gästechance vor der Pause verfehlte VfB-Kapitän Mildenberger das Tor des lange völlig beschäftigungslosen Lorenz Stellberger ebenfalls knapp, während Niefer im Tor der Gäste mit dem Pausenpfiff einen platzierten Kopfball von Patrick Nolz mit den Fingerspitzen aus dem Winkel fischte (45.).





Mit Marco Kaltenbrunners 1:0, vom SV-Routinier unmittelbar nach seiner Einwechslung nach einer Ünver-Ecke aus Nahdistanz erzielt (56.), schien die Rechnung der Gastgeber perfekt aufzugehen, denn jetzt sollte man eigentlich zwangsläufig mehr Räume zum Kontern bekommen, bei den schnellen Angreifern auf SV-Seite eine ideale Situation für die verbleibende letzte halbe Stunde. Dass dies nicht gelang und die Gäste stattdessen aus einer harmlosen Situation zum 1:1 Ausgleich durch Mildenberger kamen (71.), schmerzt in der Nachbetrachtung, ist jedoch letztlich weit weniger ärgerlich als die gelbrote Karte für Ser, der nach wiederholtem Foulspiel zwei Minuten vor dem Abpfiff des Feldes verwiesen wurde und damit bei unserem zweiten Finale am nächsten Sonntag in Weiler, wenn es um den Relegationsplatz geht, nicht zur Verfügung steht.





Vorschau: Sonntag, 25.05.2025, 15.30 Uhr FC Weiler – SV Tiefenbach

Alle SV-Freunde sind zu unserem entscheidenden Spiel um den Relegationsplatz beim FC Weiler herzlich eingeladen. Nur bei einem Sieg schaffen wir dank unserer besseren Tordifferenz Platz zwei und damit die Teilnahme am lukrativen Aufstiegsspiel in die Kreisliga. Kommt deshalb zahlreich nach Weiler und unterstützt unsere Mannschaft bei diesem wichtigen Spiel!