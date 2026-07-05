SV Veldhausen lässt dem TuS Lingen keine Chance

Der Bezirksligist gewinnt sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung deutlich mit 7:0 beim TuS Lingen. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit des Außenseiters machte Veldhausen den Klassenunterschied nach der Pause eindrucksvoll sichtbar.

Schon früh deutete sich an, in welche Richtung die Partie gehen würde. Ein Treffer der Gäste wurde zunächst wegen Abseits aberkannt, wenig später machte es Maik Rudert besser. Nach einer Hereingabe von Sommerneuzugang Lasse Langlet schob er zur frühen Führung ein.

Trotz des Rückstands versteckte sich der TuS Lingen keineswegs. Ronald Darcy Buitys vergab nach einem Konter die große Chance auf den Ausgleich, als sein Lupfer über das Tor ging. Auf der anderen Seite prüften Langlet und später Jaron Legtenborg TuS Schlussmann Rensing, der sein Team zunächst im Spiel hielt. Kurz vor der Pause erhöhte Jan Niclas Terwey nach Vorarbeit von Mathis Klemp auf 2:0. Ein weiterer Kopfball von Terwey landete anschließend an der Latte.

Veldhausen dreht nach der Pause auf

Zur Halbzeit hielt der TuS gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner noch ordentlich mit. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch immer deutlicher die höhere Qualität der Gäste.

Joker Hendrik Egbers setzte mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern das 3:0, nur zwei Minuten später schnürte Rudert mit einem Flatterball seinen Doppelpack. Spätestens jetzt war die Partie entschieden.

Langlet glänzt als Vorbereiter und Torschütze

In der Schlussphase schraubte Veldhausen das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst legte Langlet von der Grundlinie quer auf Moritz Zurloh, der am zweiten Pfosten zum 5:0 einschob. Anschließend durfte sich Langlet selbst zweimal in die Torschützenliste eintragen. Erst verwertete er eine Hereingabe von Egbers zum halben Dutzend, ehe Zurloh ihn kurz vor Schluss erneut bediente und den 7:0 Endstand vorbereitete.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Auswärtssieg des Bezirksligisten, der laut Liveticker sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Für beide Mannschaften zählte zum Auftakt der Sommervorbereitung vor allem, erste Erkenntnisse für die neue Saison zu sammeln.